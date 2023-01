Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Ministry of Economy and Planning

Una delegación de alto nivel del Reino de Arabia Saudita participará en la Reunión Anual 2023 del Foro Económico Mundial (FEM)/(WEF) en Davos, Suiza, para mejorar la cooperación internacional y diseñar soluciones conjuntas a los desafíos geopolíticos, sociales, económicos y de desarrollo humano actuales.

Volviendo a su formato habitual de invierno después de que el primer Foro de verano se celebrara en mayo de 2022 debido a la pandemia de COVID-19, la sesión de Davos de este año se llevará a cabo entre el 16 y el 20 de enero bajo el lema "Cooperación en un mundo fragmentado".

Reflejando el enfoque equilibrado del Reino para crear puentes geopolíticos entre todas las regiones para reducir los riesgos a corto plazo mientras se impulsa la reforma multilateral, la delegación de alto nivel de Arabia Saudita, encabezada por Su Alteza el Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro de Relaciones Exteriores, incluye:

-- Su Alteza Real la Princesa Reema bint Bandar Al Saud, Embajadora del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas en los Estados Unidos de América

-- Su Excelencia Adel bin Ahmed Al-Jubeir, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores y Enviado de Asuntos Climáticos

-- Su Excelencia Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, Ministro de Inversiones

-- Su Excelencia Mohammed bin Abdullah Al Jadaan, Ministro de Finanzas

-- Su Excelencia Abdullah bin Amer Alswaha, Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información

-- Su Excelencia Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales

-- Su Excelencia Faisal bin Fadhil Alibrahim, Ministro de Economía y Planificación

-- Su Excelencia Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, Director Ejecutivo de la Comisión Real para la Ciudad de Riyadh

Durante su participación, la delegación describirá el progreso logrado bajo Saudi Vision 2030, desde que el programa de transformación fue lanzado en 2016 para una economía vibrante que esté abierta a la colaboración con el mundo.

La delegación saudí destacará la necesidad de invertir en soluciones transformadoras para los desafíos transnacionales urgentes, fortalecer la resiliencia y la conectividad de las cadenas comerciales y de suministro críticas, y enfatizar la importancia de la seguridad energética inclusiva para todos.

Con Arabia Saudita emergiendo como la economía del G20 de más rápido crecimiento en 2022 la delegación del Reino en el WEF discutirá cómo el país este manteniendo un desempeño sólido en el frente a las crecientes presiones globales.

Sobre el Reino de Arabia Saudita en el Foro Económico Mundial 2023:

Su participación destaca el compromiso del Reino de entablar diálogos significativos con otras naciones para diseñar soluciones para algunos de los desafíos más apremiantes del mundo. Al reconocer el papel crucial que juega la cooperación internacional para garantizar la estabilidad global, Arabia Saudita está intensificando sus esfuerzos en el escenario mundial para actuar como un puente de estabilidad a corto plazo y transformación a largo plazo.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005713/es/

Contacto

Waoud Alquaied: walquaied@mep.gov.sa

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.