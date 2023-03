Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Fund for Development

En implementación de las directivas del Guardián de los Santos Lugares, Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, y su Alteza Real, Príncipe Heredero y primer ministro, Mohammed bin Salman Al Saud, ministro de turismo del Reino de Arabia Saudita y presidente de la junta directiva del Fondo de Desarrollo Saudí, Su Excelencia Ahmed Aqeel Al-Khateeb, firmaron un acuerdo con el gobernador del Banco Central de la República de Turquía, Sahap Kavcioglu, para realizar un importante depósito por 5000 millones de dólares en el Banco Central de Turquía.

Este depósito no solo evidencia la estrecha cooperación y los vínculos históricos que existen entre el Reino de Arabia Saudita y la República de Turquía y sus pueblos, sino que además demuestra el compromiso del Reino de Arabia Saudita por apoyar los esfuerzos de Turquía en pos de fortalecer su economía y promover el crecimiento social y el desarrollo sostenible.

El depósito contribuirá a apuntalar la economía turca y a abordar aspectos económicos que atraviesan distintos sectores. Al realizar este depósito, el Reino de Arabia Saudita expresa su sólido apoyo al pueblo de Turquía y su confianza en el futuro de la economía turca.

Randah Al-Hothali Director general del departamento de comunicaciones corporativas Fondo de Desarrollo Saudí Teléfono: 00966112794448

