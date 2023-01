Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Arabia Ministry of Sport

Ante más de 50 000 espectadores en el Estadio Internacional Rey Fahd, el defensor del título italiano, el "Inter de Milán", derrotó por 3-0 al vigente campeón de la Serie A, el AC Milan, y se coronó campeón de la tercera final de la competición disputada en el Reino.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005374/es/

Inter Milan crowned with Italian Super Cup after a 3-0 win over arch-rivals AC Milan (Photo: AETOSWire)

Su excelencia el viceministro de Deportes, Sr. Badr bin Abdulrahman Al-Qadi, y el presidente de la Liga Italiana de Fútbol, Sr. Lorenzo Cassini, entregaron ayer al Inter de Milán el trofeo de la Supercopa de Italia. Un acontecimiento organizado por el Ministerio de Deportes como parte de los eventos deportivos de la 2.ª Diriyah Season.

En medio de una multitud y la presencia de varios medios de comunicación internacionales y locales, Dimarco marcó el primer gol al principio de la primera parte, antes de que Dzeko consolidara la ventaja del Inter con el segundo gol. Durante la segunda parte, Martínez marcó el tercero del Inter, un gran gol que sellaba la victoria de su equipo y lograba el título de la Supercopa por segunda vez consecutiva, y el séptimo en la historia del Inter de Milán.

El Inter de Milán es el tercer equipo que conquista la Supercopa de Italia en Arabia Saudita, después de la Juventus y Lazio, que habían ganado en dos ediciones anteriores celebradas en Yeda y Riad.

La organización de este prestigioso torneo a cargo del Reino forma parte de los torneos y eventos deportivos internacionales que se celebran en el marco de la Diriyah Season 2022, impulsada por el Ministerio de Deportes con el fin de alcanzar los objetivos de la Visión 2030 del Reino, y como una de las iniciativas del programa "Calidad de Vida", mediante la organización de los mayores y más espectaculares eventos deportivos internacionales, para garantizar una experiencia inigualable a los visitantes de la Diriyah Season a través de actividades sorprendentes.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005374/es/

Contacto

Dany Abadie - Director general dany.abadie@squidnomad.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.