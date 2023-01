Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Arabia Ministry of Sport

En un partido histórico disputado ayer domingo en Riad, el Barcelona conquistó la Supercopa de España. El club catalán derrotó al Real Madrid, defensor del título, por 3-1 en el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad, capital de Arabia Saudita.

Gavi abrió el marcador en el minuto 33, y Lewandowski aumentó la ventaja del Barça justo antes del entretiempo. Pedri sentenció el partido con el tercero de su equipo en el minuto 69. En la recta final, en el minuto 93, Benzema marcó el gol del honor para el Real Madrid pero ya era demasiado tarde para dar la vuelta al resultado.

Arabia Saudita logró organizar con éxito la Supercopa de España, que forma parte de la misión del Reino de albergar en el país torneos y acontecimientos deportivos internacionales, confirmando así su gran capacidad para organizar los eventos más destacados e importantes y ser el centro neurálgico de los acontecimientos deportivos mundiales.

La organización de este prestigioso torneo a cargo del Reino forma parte de los torneos y eventos deportivos internacionales que se celebran en el marco de la Diriyah Season 2022, impulsada por el Ministerio de Deportes con el fin de alcanzar los objetivos de la Visión 2030 del Reino, y como una de las iniciativas del programa "Calidad de Vida", mediante la organización de los mayores y más espectaculares eventos deportivos internacionales, para garantizar una experiencia inigualable a los visitantes de la Diriyah Season a través de actividades sorprendentes.

