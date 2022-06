Comunicado de prensa de Business Wire: Saint-Gobain Life Sciences

Saint-Gobain Life Sciences anunció hoy la incorporación de su planta de fabricación de Suwa (Japón) para la producción de tubos de TPE C-Flex®, que se utilizan en actividades de bioprocesamiento. Esta incorporación de capacidad en Suwa forma parte del plan de inversiones continuas de Saint-Gobain Life Sciences, en el marco de una expansión de capacidad de producción global de los productos y servicios que se utilizan en toda la industria de bioprocesamiento.

"La expansión de la planta de Suwa amplía aún más nuestra red de fabricación global, con especial énfasis en tratar de garantizar la disponibilidad de nuestros tubos de TPE C-Flex® en Asia", indicó Benjamin Le Quéré, gerente general de la unidad de negocios de soluciones de bioprocesamiento de Saint-Gobain Life Sciences. "Con la finalización de la planta de Suwa, tendremos capacidad de producción de C-Flex® en cinco sitios ubicados en cuatro países. Se trata de una capacidad única para tubos TPE utilizados para bioprocesamiento, en el marco de nuestra misión de ofrecer seguridad de suministro".

-0- *T Ubicación de la plantaEstado de funcionamiento Clearwater, Florida, EE. UU. Operativa Charny, Francia Operativa Largo, Florida, EE. UU. Operativa Bangalore, Indonesia Operativa Suwa, Japón Planificada para el cuarto trimestre de 2022 Hangzhou, China Planificada para el primer trimestre de 2023 *T

"Hemos realizado importantes avances en cuanto a la mejora de los niveles de servicio y los plazos de entrega de C-Flex® en el segundo trimestre de este año", afirmó Le Quéré. "La capacidad de producción de Suwa (Japón) que se agregará en el cuarto trimestre y la incorporación de la planta de Hangzhou a principios de 2023 fortalecerá aún más nuestra capacidad de satisfacer la demanda de la industria de bioprocesamiento".

La expansión de la producción de C-Flex® a la planta de Saint-Gobain en Suwa (Japón) forma parte de una estrategia de fabricación de varios años que aumentará la capacidad de producción de la unidad de negocios de soluciones de bioprocesamiento en todo el mundo, con el objetivo de crear capacidades de producción redundantes en Europa, América del Norte y Asia para atender la creciente demanda de los clientes.

La planta de Suwa de Saint-Gobain ha estado operativa desde 1992 y emplea a aproximadamente 100 personas, con una capacidad de producción que presta servicios a varias empresas dentro del Grupo Saint-Gobain.

Acerca de Saint-Gobain Life Sciences

Saint-Gobain Life Sciences está dedicada a mejorar la calidad de vida a través del desarrollo y la fabricación de soluciones integradas y componentes de alto rendimiento que abarcan una amplia gama de aspectos relacionados con la atención a pacientes, desde el desarrollo de nuevas terapias oncológicas y la producción biofarmacéutica hasta terapias intravenosas para la administración de fármacos. Gracias a la combinación de nuestros conocimientos técnicos, capacidades de fabricación globales y recursos de desarrollo, Saint-Gobain Life Sciences está dedicado a satisfacer las necesidades en permanente evolución de clientes de bioprocesos y los sectores médico y farmacéutico en todo el mundo.

Saint-Gobain Life Sciences forma parte del Grupo Saint-Gobain, un líder mundial en iluminación y construcción sostenible, dedicado al diseño, la fabricación y la distribución de materiales y servicios para la construcción y los mercados industriales.

Ventas por 44.200 millones de euros en 2021 166.000 empleados en 75 países Asumimos el compromiso de lograr la neutralidad de carbono para 2050

Para obtener más información sobre Saint-Gobain, visite http://www.saint-gobain.com y siga a @saintgobain en Twitter.

Visite además https://www.biopharm.saint-gobain.com

Katy Oroszi Saint-Gobain Life Sciences Gerenta de comunicaciones de marketing Katy.oroszi@saint-gobain.com

