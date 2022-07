Comunicado de prensa de Business Wire: Sage Automotive Interiors

Sage-ONF, un proveedor de cuero sintético que se enorgullece de tener 29 años de experiencia en su diseño, desarrollo, fabricación y ventas, lanza la producción en serie de cuero sintético de silicona. La planta de Sage-ONF ha comenzado a fabricar el cuero sintético de silicona en Shanghái, China.

A medida que los consumidores continúan exigiendo mayores compromisos de sostenibilidad, esta nueva empresa amplía el legado de sostenibilidad de Sage-ONF al ofrecer cuero sintético de silicona como una solución de producto innovadora sin petróleo y sin carbono para los interiores de movilidad de hoy. Con una firme convicción de innovación continua y prácticas comerciales respetuosas con el medio ambiente, este nuevo material evita el uso de dimetilformamida (Dimethylformamide, DMF) y plastificantes.

"Al unir nuestras competencias centrales como Sage-ONF, acortamos la brecha entre las expectativas de los consumidores y las capacidades de la industria en brindar alternativas que son respetuosas con el medio ambiente y respaldan el bienestar animal en todo el mundo", dijo Robbie Lv, gerente general de Sage-ONF.

Sage y ONF aportan 74 años en el negocio de interiores de automóviles y un profundo conocimiento de las tendencias culturales y las preferencias de diseño al ofrecer un lujo incomparable y una sensación suave al tacto que los consumidores exigen en sus necesidades de movilidad interior. Más allá del tacto, los consumidores pueden confiar en la longevidad y facilidad de limpieza de su interior: simplemente limpie las manchas con un paño húmedo para eliminarlas.

Sin embargo, la experiencia demuestra que los interiores deben ser lo suficientemente fuertes como para afrontar kilómetro tras kilómetro con una resistencia super fuerte a temperaturas extremas. Utilizando pruebas de rayos ultravioleta (UV), hidrólisis, grietas en frío y llama, Sage-ONF garantiza interiores duraderos que mejoran la experiencia de movilidad del consumidor. Si bien muchos afirman ser superiores en lujo o sustentabilidad, Sage-ONF supera las expectativas en ambos campos al usar técnicas sin solventes y sin plastificantes para crear una silicona opulenta con compuestos orgánicos volátiles (COV) ultrabajos.

"Al mantener nuestro producto, proceso y misión como nuestra guía, nos complace crear un cuero sintético de silicona que satisfaga las exigentes necesidades de la movilidad interior sin la conocida fragilidad del cuero, el peso adicional, el impacto ambiental y la corta vida útil", dijo Mark Brezenski, vicepresidente de Asia en Sage, una empresa de Asahi Kasei. "Sage-ONF se enorgullece de ofrecer materiales y soluciones para interiores del mañana a los fabricantes de equipos originales y a los consumidores, hoy".

Acerca de Sage Automotive Interiors

Sage Automotive Interiors (www.sageautomotiveinteriors.com) es uno de los principales proveedores mundiales de materiales para interiores de automóviles (asientos, superficies de paneles de puertas y techos) a fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturers, OEM) de automóviles. Las oficinas globales y las ubicaciones de fabricación incluyen EE. UU., América del Sur, EMEA (Europe, Middle East, Africa [Europa, Oriente Medio y África]) y Asia. Las principales fortalezas de Sage son la investigación del consumidor, la sustentabilidad y la resolución innovadora de problemas del OEM. La visión de Sage es liderar continuamente el mercado en el diseño, la ingeniería y la capacidad técnica, respaldada por una fabricación de clase mundial. Sage Automotive Interiors es una empresa de Asahi Kasei.

Contacto

Consultas de los lectores y contactos editoriales: Michele Wascavage, directora de Marketing Global de Sage Automotive Interiors Michele.wascavage@sageai.com

