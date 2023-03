Comunicado de prensa de Business Wire: Rochester Electronics, LLC and Skyworks Solutions, Inc.

Rochester Electronics, LLC ahora ofrece a sus clientes productos activos y al final de su vida útil de Skyworks Solutions, Inc. (Nasdaq: SWKS).

"Rochester agradece la oportunidad de ofrecer los productos de soluciones de RF y señal mixta de Skyworks. Esta oferta mejora la posición de Rochester en el mercado al permitirnos servir a una amplia gama de sectores del mercado mundial, y esperamos nos permita seguir ampliando la relación con nuestros clientes de todo el mundo."

-Mark Gohr, director de desarrollo de proveedores de Rochester Electronics para América

"Nos complace que Rochester Electronics ofrezca ahora productos de Skyworks, con su respetada reputación en el sector, para proveer soluciones a nuestros mercados clave."

- Rachel Platter, Directora de Distribución para América, Skyworks Solutions, Inc.

Acerca de Rochester Electronics

Rochester Electronics es la fuente continua de semiconductores más grande del mundo, 100 % autorizada por más de 70 fabricantes líderes de semiconductores.

Como distribuidor de existencias de fabricantes originales, Rochester cuenta con más de 15 000 millones de dispositivos en existencia, que abarcan más de 200 000 números de piezas, lo que proporciona la gama más extensa del mundo de semiconductores fuera de catálogo (EOL) y la más amplia de semiconductores activos.

Como fabricante autorizado de semiconductores, Rochester ha fabricado más de 20 000 tipos de dispositivos. Con más de 12 000 millones de matrices en existencia, Rochester tiene capacidad para fabricar más de 70 000 tipos de dispositivos. Rochester ofrece una gama completa de servicios de fabricación que incluyen diseño, procesamiento de obleas, ensamble, pruebas, confiabilidad y archivado de IP, y ofrece soluciones individuales, incluso la fabricación completa llave en mano, lo que permite acelerar el tiempo de comercialización.

Rochester es la solución de ciclo de vida para semiconductores Ninguna otra empresa se compara con la amplitud de productos seleccionados, los servicios de valor agregado y las soluciones de fabricación de Rochester.

Con personal directo de ventas y soporte en los principales mercados, complementado por una red de distribuidores autorizados a nivel regional y mundial, nuestro objetivo es satisfacer sus necesidades por teléfono o a través de nuestras plataformas de comercio electrónico en cualquier momento y lugar.

Para obtener más información, visite: http://www.rocelec.mx

Acerca de Skyworks

Skyworks Solutions, Inc. está impulsando la revolución de las redes inalámbricas. Nuestros semiconductores analógicos y de señal mixta altamente innovadores conectan personas, lugares y objetos con una serie de aplicaciones nuevas e inimaginables previamente para los mercados aeroespacial, automovilístico, de banda ancha, de infraestructuras celulares, de hogares conectados, de defensa, de entretenimiento y juegos, industrial, médico y de smartphones, tabletas y accesorios.

Skyworks es una empresa mundial con instalaciones de ingeniería, marketing, operaciones, ventas y asistencia a lo largo de Asia, Europa y Norteamérica, y es miembro del índice S&P 500® (Nasdaq: SWKS). Para más información, visite el sitio web de Skyworks en: www.skyworksinc.com.

Contacto

Rochester Electronics, LLC Director de Marketing Global: Tracey Corbitt Correo electrónico: tcorbitt@rocelec.com Skyworks Solutions, Inc. Director de Relaciones con los Medios: Constance Griffiths Correo electrónico: constance.griffiths@skyworksinc.com

