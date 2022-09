Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, principal proveedor de soporte de terceros para productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que Rimini Street obtuvo la designación de Great Place to Work-Certified? en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El año pasado, Rimini Street obtuvo la certificación en India, Corea y el Reino Unido.

Great Place to Work es una certificación de referencia reconocida internacionalmente para las organizaciones que van más allá en ofrecer una experiencia excepcional a sus empleados. La certificación se consigue distribuyendo una encuesta de terceros que debe completarse cada año para la recertificación. La encuesta se envía a los empleados de una zona geográfica para medir la satisfacción de los empleados con su empresa. Los datos se utilizan en combinación con una auditoría interna de la cultura de la organización que se recoge en un extenso informe sobre la cultura. Las organizaciones Great Place to Work, la autoridad mundial en materia de cultura del lugar de trabajo, experiencia de los empleados y comportamientos de liderazgo, han demostrado que ofrecen ingresos líderes en el mercado, retención de empleados y mayor innovación.

"La certificación Great Place to Work no es algo que se obtenga fácilmente: requiere una dedicación continua a la experiencia de los empleados", dijo Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de reconocimiento global de Great Place to Work. "La certificación es el único reconocimiento oficial determinado por los informes en tiempo real de los empleados sobre la cultura de su empresa. Ganar esta designación significa que Rimini Street es una de las mejores empresas del país para trabajar".

Este año:

-- El 94% de los empleados de EE.UU. dijo: "Me siento bien con las formas en que contribuimos a la comunidad", basándose en la amplia labor filantrópica de la Fundación Rimini Street.

-- El 91% de los empleados de Rimini Street en Australia y Nueva Zelanda declararon que Rimini Street es un gran lugar para trabajar, cuando más del 40% de los neozelandeses están pensando en dejar su trabajo.. En Australia, uno de cada cinco dejó su empleo en 2021, y un 25% lo están considerando.

-- El 80% de los empleados de Rimini Street en Estados Unidos dijo que Rimini Street es un gran lugar para trabajar, en comparación con el 57% de la media nacional.

Según la investigación de Great Place to Work , los postulantes a empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar un gran jefe en un gran lugar de trabajo certificado. Además, los empleados de los lugares de trabajo certificados tienen un 93% más de ganas de ir a trabajar, y tienen el doble de probabilidades de recibir un salario justo, ganar una parte justa de los beneficios de la empresa y tener una oportunidad justa de promoción.

Las certificaciones de EE.UU., Australia y Nueva Zelanda confirman que Rimini Street es un Gran lugar para Trabajar

Rimini Street ha sobresalido más allá de sus certificaciones globales de Great Place to Work, ganando premios adicionales, incluyendo "Great Place to Work for Women" en el Reino Unido y "Best Leaders in Times of Crisis" en la India - un reconocimiento al amplio apoyo de la empresa a sus empleados durante la pandemia de COVID-19.

Desde su fundación en 1992, Great Place to Work ha utilizado los resultados de las encuestas realizadas a más de 100 millones de empleados para ayudar a dar forma a la cultura laboral mundial promoviendo la confianza, la equidad y la inclusión. Al obtener estos galardones, Rimini Street se une a una comunidad de lugares de trabajo que superan los estándares. Rimini Street utiliza los conocimientos de Great Place to Work para mejorar continuamente las experiencias de la comunidad de Rimini Street en todo el mundo.

"Rimini Street ha logrado el reconocimiento global como un gran lugar para trabajar. Nuestros líderes están comprometidos con la creación de una cultura que promueva la igualdad de oportunidades para todos, y estamos especialmente orgullosos de nuestros extraordinarios colegas de todo el mundo que alimentan nuestra cultura de colaboración, inclusión y apoyo", dijo Seth Ravin, director general y presidente de la junta directiva de Rimini Street.

Qué hace que Rimini Street sea un gran empleador

En 2005, Rimini Street se propuso "redefinir el soporte de software empresarial" y revolucionó el sector de los servicios de software. La empresa lidera ahora el mercado con una base global de 4.800 clientes atendidos hasta la fecha y una tasa de crecimiento anual compuesto de los ingresos del 19% en los últimos cinco años, al 30 de junio de 2022. La empresa se ha fijado como objetivo alcanzar los mil millones de dólares de ingresos anuales en 2026, algo que solo podrá conseguir si sus clientes y empleados creen en la diferencia de Rimini Street.

Para cumplir ese objetivo, Rimini Street cuenta con numerosos programas diseñados para fomentar la mejora continua en todos los ámbitos, como:

-- Establecer una cultura de "familia" que anime a todos los empleados a cuidarse mutuamente y, durante la pandemia, ayudar a los clientes a lograr la continuidad del negocio y ofrecer programas especiales de pago.

-- Proveer ayuda financiera, regalos a medida y contacto personal por parte de los líderes de Rimini Street a los empleados que se enfrentan a los retos de la vida.

-- Celebrar los éxitos a través de "Good Neighbors," "People on the Move," y "Golden Heart Spotlights"que destacan a los colaboradores excepcionales.

-- Adoptar la diversidad global con grupos virtuales.

-- Permitir una plantilla predominantemente remota para que los empleados puedan equilibrar su carrera, su familia y su tiempo personal.

-- Ejecutar su misión de "apoyar a la humanidad", que incluye más de 1,25 millones de dólares en donaciones benéficas a más de 350 organizaciones a través de la Fundación Rimini Street.

-- Promover activamente desde adentro y proporcionar un acceso igualitario a los programas y recursos de aprendizaje y desarrollo.

-- Prometiendo y garantizando cero despidos debido a la pandemia y proporcionando bonificaciones especiales a los empleados por debajo de ciertos umbrales salariales para ayudar a afrontar los costos relacionados con la pandemia y bonificaciones especiales a los empleados que contrajeron COVID-19 para que pudieran pagar las pruebas y los medicamentos no cubiertos por los sólidos planes de seguro de Rimini Street.

-- Organizar campañas de vacunación para 300 colegas y sus familias en la India y Japón.

-- Lanzamiento de un logotipo de RMNI Pride que acompaña la ayuda financiera a una organización benéfica que educa a las empresas en la creación de un entorno acogedor para los empleados LGBTQI+.

-- Hacer que los eventos de Rimini Street sean más inclusivos para todos los públicos internos con el fin de que se compartan más los conocimientos y la colaboración.

¡ESTAMOS CONTRATANDO!

¿Quieres hacer crecer tu carrera en una empresa que da prioridad a su gente e invierte en la comunidad? Visita nuestra página de empleos en: https://www.riministreet.com/company/careers/

Acerca de Great Place to Work Certification?

Great Place to Work® Certification? es el reconocimiento más definitivo de "empleador de elección" que las empresas aspiran a conseguir. Es el único reconocimiento basado enteramente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo - específicamente, la consistencia con la que experimentan un lugar de trabajo de alta confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida en todo el mundo por empleados y empleadores por igual y es el punto de referencia mundial para identificar y reconocer la experiencia excepcional de los empleados. Cada año, más de 10.000 empresas de 60 países solicitan la certificación Great Place to Work.

Acerca de Great Place to Work®

?Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultura laboral. Desde 1992, han encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y han utilizado esos conocimientos profundos para definir lo que hace un gran lugar de trabajo: la confianza. Su plataforma de encuestas a los empleados proporciona a los líderes la información, los informes en tiempo real y los conocimientos que necesitan para tomar decisiones sobre el personal basadas en datos. Todo lo que hacen está impulsado por la misión de construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en A Great Place to Work For All?.

Conozca más en greatplacetowork.com y en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una compañía de Russell 2000®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software de Oracle y SAP y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta, que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4.800 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI) http://www.riministreet.com, siga @riministreet en Twitter y encuentre Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones incluidas en esta comunicación no son hechos históricos, sino que son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "puede", "debería", "haría", "planea", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "parece", "busca", "continúa", "futuro", "hará", "espera", "perspectiva" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas afirmaciones se basan en varias suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones de los resultados reales, ni tampoco son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, la cantidad y el momento de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; el impacto de las obligaciones de servicio de la deuda y los pactos financieros y operativos de nuestra línea de crédito en nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, incluyendo la incertidumbre de la interrupción del LIBOR y la transición a cualquier otro tipo de interés de referencia; la duración y los impactos económicos, operativos y financieros en nuestro negocio de la pandemia COVID-19, así como las acciones tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva, como la inflación, el aumento de los tipos de interés y las variaciones de los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afecten a la industria en la que opera Rimini Street y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software empresarial al que se enfrentan nuestros clientes y potenciales y nuestra capacidad para atraer y retener a los clientes y seguir penetrando en nuestra base de clientes los acontecimientos catastróficos que perturben nuestra actividad o la de nuestros clientes actuales y potenciales, incluidos el terrorismo y las acciones geopolíticas específicas de una región internacional; la evolución adversa y los costos asociados a la defensa de los litigios pendientes o de cualquier nuevo litigio; nuestra necesidad y capacidad de obtener financiación adicional de capital o de deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez, incluso en el marco de nuestra línea de crédito; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera y nuestra capacidad para remediar cualquier debilidad material identificada en nuestros controles internos; los cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o el hecho de que no establezcamos reservas adecuadas para los eventos fiscales; la actividad competitiva de productos y precios; los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte de los clientes de nuestros productos y servicios, incluida nuestra oferta de Servicios de Gestión de Aplicaciones (AMS), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gestión de Rimini Street; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados calificados y personal clave; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de las acciones de Rimini Street; los efectos de las tendencias estacionales en los resultados de nuestras operaciones, incluidos los ciclos de renovación de los contratos de soporte de software suministrado por los proveedores y los servicios gestionados; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, para proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y para cumplir con la normativa sobre privacidad y protección de datos; y las que se analizan bajo los títulos "Factores de riesgo" y "Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas" en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 3 de agosto de 2022, y según se actualice de vez en cuando en los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, los Informes Actuales en el Formulario 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y opiniones a la fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que las valoraciones de Rimini Street cambie. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street se exime específicamente de cualquier obligación de hacerlo, excepto si lo exige la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

