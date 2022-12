Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, principal proveedor externo para los productos de software de Oracle y SAP, y un socio de Salesforce, anunció hoy que Kooksoondang, productor líder de vino de arroz tradicional de Corea, incluyendo yakju y takju, ha cambiado el proveedor de soporte anual y adoptado el software de ECC para SAP de Rimini Street.

Kooksoondang gestiona funciones clave para el negocio en las áreas de finanzas, adquisiciones, producción y recursos humanos a través de sus aplicaciones ECC para SAP. Para maximizar el rendimiento de la inversión en SAP, Kooksoondang necesitaba una nueva solución que mejorara la calidad del soporte para su sistema SAP sin la necesidad de actualizaciones ni migraciones impuestas por el proveedor durante varios años, además de proporcionar un ahorro en los costos para financiar otras iniciativas estratégicas, tales como mejoras en el servicio al cliente.

"Para ser resilientes al clima económico incierto de hoy, las empresas deben reducir costos, reasignar los ahorros a proyectos prioritarios e invertir en innovación comercial en toda la empresa", comentó Hyungwook "Kevin" Kim, vicepresidente general y gerente general regional para Corea en Rimini Street. "En Rimini Street, diseñamos trayectorias inteligentes personalizados que ayudan a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos, financieros y operativos".

Al elegir a Rimini Street para el soporte de sus sistema SAP, Kooksoondang obtuvo importantes ahorros de costos, evitó actualizaciones y migraciones impuestas por el proveedor y logró operaciones estables y robustas para su software de SAP durante al menos 15 años desde el momento de la transición a Rimini Street. Kooksoondang accedió a un ingeniero de soporte primario (PSE, por sus siglas en inglés) dedicado local, con experiencia en la plataforma de software de la empresa. Con la mejor garantía de acuerdo de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) de Rimini Street, con un tiempo de respuesta de 10 minutos para casos críticos de Prioridad 1, 24/7/365, la empresa cuenta con un verdadero socio de soporte en el que puede confiar para operaciones de misión crítica. Hoy, Kooksoondang puede enfocarse en su inversión en proyectos de transformación digital que impulsan la innovación comercial, como el avance de groupware y el reemplazo de hardware.

"Rimini Street, tras analizar cuidadosamente nuestros objetivos comerciales únicos, proporcionó un modelo, un programa y un equipo de soporte que satisface nuestras necesidades estratégicas, financieras y operativas", comentó Seunghwan Byun, líder del equipo de tecnología de la información en Kooksoondang

Explore la cartera de Rimini Street para el soporte de eficacia superior para aplicaciones de SAP, Oracle y Salesforce, además de servicios de seguridad, integración, profesionales y gestionados.

Acerca de Kooksoondang

Kooksoondang es una casa de fabricación de licores tradiciones coreanos fundada en 1970. Todos los licores de Kooksoondang representan la cultura y el sentimiento propios de cada licor coreano que transmite el eslogan "La combinación perfecta de tradición con tendencias actuales". La marca representativa, Baek Se-ju, se desarrolló tras recuperar la fórmula del Baek Ha-ju durante la Dinastía Goryeo. El trago fue pionero en el mercado de licores tradicionales de Corea y se convirtió en el primer "producto cultural de excelencia" elegido por el Gobierno de Corea.

Kooksoondang revive el licor tradicional que existió hace 1000 años a través del Proyecto de restauración del licor coreano. Para ello, ha desarrollado una tecnología patentada que conserva la frescura del makgeolli crudo, un licor único que contiene bacterias vivas de ácido láctico, y promociona el makgeolli coreano en todo el mundo. Kooksoondang continúa siendo el principal exportador de licor tradicional coreano a más de 50 países en todo el mundo mediante iniciativas para preservar el valor de la cultura del licor coreano y de innovar con nuevas tecnologías.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una Empresa de Russell 2000®, es proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, y el principal proveedor externo de soporte para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La Empresa ofrece servicios integrados de primera categoría y de eficacia superior en el soporte y la gestión de aplicaciones que permiten a los licenciatarios de software empresarial obtener importes ahorros en los costos, así como liberar recursos disponibles para la innovación y alcanzar mejores resultados comerciales. A la fecha, más de 4900 organizaciones del mercado medio, el sector público y otras de Fortune 500 y Fortune Global 100, de una amplia gama de industrias, confían en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial y aplicaciones. Para obtener más información, viste http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

