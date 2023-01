Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP, además de ser socio en fuerza de ventas, anunció hoy que Seth A. Ravin, gerente general y presidente del Directorio de Rimini Street, Michael L. Perica, director financiero y Dean Pohl, vicepresidente de Relaciones con los inversores, realizarán una presentación virtual en la 25.a edición del Congreso Anual de Needham sobre crecimiento el día 12 de enero de 2023, a la 1:30 p.m., horario del este.

Seth A. Ravin, Rimini Street CEO & Chairman of the Board, will virtually present at the 25th Annual Needham Growth Conference on January 12, 2023, at 1:30 p.m. ET. (Photo: Business Wire)

Los participantes pueden ver la sesión en directo en el siguiente enlace: https://wsw.com/webcast/needham128/rmni/2266782 o ver la retransmisión en directo en el sitio de Relaciones con los inversores de Rimini Street en https://investors.riministreet.com/. La retransmisión se archivará durante los 90 días siguientes al evento.

Podrán concertarse reuniones virtuales individuales con los directivos de Rimini Street durante la conferencia. Para eso, consulte con su distribuidor de Needham o con el equipo de Relaciones con los inversores de Rimini Street en IR@riministreet.com.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una compañía de la lista Russell 2000®, es proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software de Oracle y SAP y un socio en fuerza de ventas. La empresa presta servicios de asistencia técnica y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta, que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4900 organizaciones de la lista Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados.

Contacto

Contacto para los inversoresDean Pohl Rimini Street, Inc. +1 925-523-7636 dpohl@riministreet.com

Contacto para la prensa Janet Ravin Rimini Street, Inc. +1 702-285-3532 pr@riministreet.com

