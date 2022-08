Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce anunció hoy los resultados del segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2022.

"Durante el segundo trimestre, tuvimos muchos logros financieros y operativos positivos, incluidas las fuertes renovaciones y ampliaciones de suscripciones, el aumento de las ventas cruzadas de nuestra cartera de soluciones ampliada a los clientes existentes, y mantuvimos nuestra excelente calificación de satisfacción del cliente líder en la industria de más de 4.9 de 5.0 para casos e incorporación", declaró Seth A. Ravin, cofundador, director ejecutivo y presidente de la junta directiva de Rimini Street. "Sin embargo, en consonancia con otras empresas, nos enfrentamos a los obstáculos del entorno macroeconómico global y del tipo de cambio de divisas que afectaron al crecimiento de los ingresos en un 1 %. Creemos que el entorno macroeconómico beneficiará en última instancia a nuestro negocio, y lo estamos abordando y otras oportunidades con cambios que incluyen mi regreso para supervisar las operaciones de ingresos globales para volver a acelerar el crecimiento".

"Para el segundo trimestre, logramos unos ingresos récord de 101.2 millones de USD y una tasa de retención de ingresos récord del 95 % sobre los ingresos por suscripción, un margen bruto superior al 63 %, generamos 15 millones de USD de flujo de caja operativo, un saldo de efectivo récord de fin de trimestre de más de 160 millones de USD y obtuvimos ingresos operativos sólidos, ingresos operativos sin GAAP y resultados de EBITDA ajustado", declaró Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. "Además, durante el trimestre, aumentamos nuestro plan de recompra de acciones ordinarias de $15 millones a lo largo de dos años a $50 millones a lo largo de cuatro años y pagamos previamente $5 millones de nuestro préstamo a plazo sin ninguna penalización por pago anticipado".

Aspectos financieros destacados del segundo trimestre de 2022

-- Los ingresos fueron de 101.2 millones de USD en el segundo trimestre de 2022, un aumento del 10.5 % en comparación con los 91.6 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

-- Los ingresos fueron de 53.9 millones de USD, un aumento del 8.8 % en comparación con los 49.6 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

-- Los ingresos internacionales fueron de 47.3 millones de USD, un aumento del 12.5 % en comparación con los 42.1 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

-- El ingreso anual recurrente fue de 396.7 millones de USD para el segundo trimestre de 2022, un aumento del 9.6 % en comparación con los 362.1 millones de USD del mismo período el año pasado.

-- Los clientes activos al 30 de junio de 2022 fueron 2905, un aumento del 9.8 % en comparación con los 2645 clientes activos al 30 de junio de 2021.

-- La tasa de retención de ingresos fue del 95 % para el periodo de 12 meses anteriores finalizado el 30 de junio de 2022, y 94 % para el periodo comparable finalizado el 30 de junio de 2021.

-- Ingresos por suscripción de 99.2 millones de USD, que representaron el 98.0 % de los ingresos totales para el segundo trimestre, en comparación con los ingresos por suscripción de 90.5 millones de USD, que representaron el 98.8 % de los ingresos totales para el mismo periodo del año pasado.

-- El margen bruto fue del 63.1 % para el segundo trimestre de 2022, en comparación con el 62.2 % del mismo periodo el año pasado.

-- El ingreso operativo fue de 5.7 millones de USD en el segundo trimestre de 2022, en comparación con los 4.6 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

-- Los ingresos operativos sin GAAP fueron de 11.9 millones de USD en el segundo trimestre de 2022, en comparación con los 9.8 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

-- Los ingresos netos fueron de 0.1 millones de USD en el segundo trimestre de 2022, en comparación con los ingresos netos de 6.8 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

-- Los ingresos netos sin GAAP fueron de 6.4 millones de USD en el segundo trimestre de 2022, en comparación con los 8.4 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

-- El EBITDA ajustado para el segundo trimestre de 2022 fue de 11.0 millones de USD en comparación con los 9.9 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

-- El ingreso neto básico y diluido (pérdida) por acción atribuible a accionistas comunes fue una pérdida neta por acción de 0.00 USD y 0.00 USD respectivamente, para el segundo trimestre de 2022 en comparación con una pérdida neta de 0.06 USD para el mismo periodo el año pasado.

-- El saldo de efectivo (sin incluir efectivo restringido) fue de 160.2 millones de USD al 30 de junio de 2022, un aumento del 45 % en comparación con los 110.4 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

-- La cantidad de empleados al 30 de junio de 2022 fue de 1834, un aumento interanual del 17.9 %.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado "Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave".

Aspectos destacados de la empresa del segundo trimestre de 2022

-- Se anunciaron los nuevos clientes representativos que se cambiaron a Rimini Street o clientes existentes que ampliaron sus acuerdos con Rimini Street, incluidos: Labeyrie Fine Foods, un fabricante francés de comida gourmet Sajo Systems, una filial de Sajo Group, una importante empresa pesquera de Corea, que apoya las áreas de TI, logística y activos SK Networks, un comerciante de electrodomésticos y productos electrónicos de Corea del Sur AllianceCorp Manufacturing, soluciones de fabricación por contrato integradas en Malasia para piezas de precisión Lwart, pionero en reciclaje de petróleo en América Latina E-LAND Innople, una filial de TI del conglomerado surcoreano E-Land Group Biblioteca estatal de Victoria, la biblioteca más antigua de Australia

-- Cerró más de 9,411 casos de soporte y proporcionó más de 9,813 actualizaciones fiscales, legales y normativas a los clientes en 30 países, al mismo tiempo que logró una calificación promedio de satisfacción del cliente en la prestación de soporte de la empresa de más de 4.9 de 5.0 (donde 5.0 es una calificación excelente).

-- Reconocido en Best Workplaces? de Reino Unido y clasificado en Best Workplaces? de Reino Unido en Wellbeing by Great Place to Work®

-- Presentó y participó en casi 30 eventos de CIO y líderes de TI en todo el mundo.

-- La Fundación Rimini Street brindó ayuda financiera a 25 organizaciones benéficas y dedicó 350 horas de trabajo a 7 organizaciones benéficas en Malasia, Singapur y EE. UU. En mayo, la Fundación celebró a los ganadores de su Programa de Subvenciones RMNI LOVE de 50,000 USD, apoyando a 5 organizaciones benéficas notables en Las Vegas con una donación de 10,000 USD cada una. Para el Mes del Orgullo en junio, la Fundación Rimini Street contribuyó con orgullo 10,000 USD a OutRight Action International, una organización global que aboga por la igualdad de derechos para la comunidad LGBTIQ.

Pronóstico del negocio 2022

La empresa está proporcionando una previsión de ingresos para el tercer trimestre de 2022 de entre 100.5 y 102.5 millones de USD y una previsión de ingresos para todo el año 2022 de entre 402 y 411 millones de USD.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas "medidas financieras sin GAAP". Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado "Acerca de medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave" una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

-0- *T RIMINI STREET, INC. Balances generales consolidados condensados no auditados (en miles, excepto los importes por acción) ACTIVOS30 de junio de 2022 31 de diciembre de 2021Activos actuales: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 160,217 $ 119,571 Efectivo restringido 419 419 Cuentas por cobrar, netas de la asignación de 747 USD y 576 USD, respectivamente 87,601 135,447 Costos de contrato diferidos, actuales 16,282 14,985 Gastos prepagados y otros 16,772 16,340 Total de activos corrientes 281,291 286,762 Activos a largo plazo: Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de 14,270 USD y 13,278 USD, respectivamente 4,922 4,435 Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 11,469 12,722 Costos de contrato diferidos, no corrientes 23,427 21,524 Depósitos y otros 1,737 1,786 Impuestos sobre la renta diferidos, netos 63,367 64,033 Activos totales $ 386,213 $ 391,262 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes: El vencimiento actual de la deuda a largo plazo $ 3,664 $ 3,664 Cuentas por pagar 5,809 5,708 Compensación, beneficios y comisiones acumulados 38,159 36,558 Otros pasivos devengados 23,921 26,124 Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes 4,156 4,227 Ingresos diferidos, corriente 255,376 253,221 Total de pasivos corrientes 331,085 329,502 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neto de vencimientos corrientes 72,888 79,655 Ingresos diferidos, no corrientes 45,011 47,047 Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes 10,860 12,511 Otros pasivos a largo plazo 2,856 2,933 Pasivos totales 462,700 471,648 Déficit de los accionistas: Acciones preferentes por acción de 0.0001 USD. 99,820 acciones autorizadas (excluyendo 180 acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie - - Acciones ordinarias, valor nominal de 0.0001 USD. 1,000,000 acciones autorizadas; emitidas y en circulación, 87,529 y 87,107 acciones, respectivamente 9 9 Capital adicional pagado 152,147 149,234 Otra pérdida global acumulada (4,935 ) (2,724 ) Déficit acumulado (222,592 ) (225,789 ) Acciones de tesorería, a costo (1,116 ) (1,116 ) Déficit total de los accionistas (76,487 ) (80,386 ) Pasivos totales y déficit de los accionistas $ 386,213 $ 391,262 *T

-0- *T RIMINI STREET, INC. Estados de operaciones consolidados condensados no auditados (en miles, excepto por los importes por acción) Tres meses finalizados el 30 de junio de Seis meses hasta el 30 de junio de2022202120222021 Ingresos $ 101,200 $ 91,614 $ 199,110 $ 179,509 Costo de los ingresos 37,344 34,595 74,551 68,431 Beneficio bruto 63,856 57,019 124,559 111,078 Gastos operativos: Ventas y mercadotecnia 36,205 33,157 67,905 63,540 General y administrativo 18,862 16,494 38,813 33,097 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos - - - 393 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: Honorarios profesionales y otros costos de litigio 3,193 2,786 6,692 7,549 Costos y recuperaciones de seguros, netos (92 ) - (481 ) - Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 3,101 2,786 6,211 7,549 Gastos operativos totales 58,168 52,437 112,929 104,579 Ingresos operativos 5,688 4,582 11,630 6,499 Ingresos no operativos y (gastos): Gastos por intereses (999 ) (38 ) (1,807 ) (85 ) Ganancia (pérdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - 3,698 - (970 ) Otros ingresos (gastos), netos (1,577 ) (496 ) (1,368 ) 276 Ingresos antes de impuestos sobre la renta 3,112 7,746 8,455 5,720 Gastos de impuesto sobre la renta (3,002 ) (939 ) (5,258 ) (2,489 ) Ingresos netos $ 110 $ 6,807 $ 3,197 $ 3,231 Utilidad neta (pérdida) atribuible a accionistas comunes $ 110 $ (4,846 ) $ 3,197 $ (14,691 ) Utilidad neta (pérdida) por acción atribuible a accionistas comunes: Básico $ - $ (0.06 ) $ 0.04 $ (0.18 ) Diluido $ - $ (0.06 ) $ 0.04 $ (0.18 ) Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico 87,225 85,343 87,175 82,056 Diluido 89,339 85,343 88,940 82,056 *T

-0- *T RIMINI STREET, INC. Conciliaciones de GAAP a sin GAAP (en miles) Tres meses finalizados el 30 de junio de Seis meses hasta el 30 de junio de 2022 2021 2022 2021Conciliación de ingresos operativos sin GAAP: Ingresos operativos $ 5,688 $ 4,582 $ 11,630 $ 6,499 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 3,101 2,786 6,211 7,549 Gastos de compensación basados en acciones 3,159 2,478 6,210 4,711 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos - - - 393 Ingresos operativos sin GAAP $ 11,948 $ 9,846 $ 24,051 $ 19,152 Conciliación de ingresos netos sin GAAP: Ingresos netos $ 110 $ 6,807 $ 3,197 $ 3,231 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 3,101 2,786 6,211 7,549 Ganancia (pérdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - (3,698 ) - 970 Gastos de compensación basados en acciones 3,159 2,478 6,210 4,711 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos - - - 393 Ingresos netos sin GAAP $ 6,370 $ 8,373 $ 15,618 $ 16,854 Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP: Ingresos netos $ 110 $ 6,807 $ 3,197 $ 3,231 Ajustes sin GAAP: Gastos por intereses 999 38 1,807 85 Gastos de impuesto sobre la renta 3,002 939 5,258 2,489 Gastos de depreciación y amortización 644 590 1,222 1,174 EBITDA 4,755 8,374 11,484 6,979 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 3,101 2,786 6,211 7,549 Ganancia (pérdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - (3,698 ) - 970 Gastos de compensación basados en acciones 3,159 2,478 6,210 4,711 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos - - - 393 EBITDA ajustado $ 11,015 $ 9,940 $ 23,905 $ 20,602 Facturaciones: Ingresos $ 101,200 $ 91,614 $ 199,110 $ 179,509 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del periodo 300,387 265,638 300,387 265,638 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al inicio del periodo 300,029 249,997 300,268 256,933 Cambio en los ingresos diferidos 358 15,641 119 8,705 Facturaciones $ 101,558 $ 107,255 $ 199,229 $ 188,214 *T

Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave

Para proporcionar a los inversionistas y a otras personas información adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave. A continuación hemos descrito los clientes activos, los ingresos recurrentes anualizados y la tasa de retención de ingresos, cada uno de los cuales es un indicador operativo clave para nuestro negocio. Además, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP: ingresos operativos sin GAAP, ingresos netos sin GAAP, EBITDA, EBITDA ajustado y facturación. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera sin GAAP utilizada en esta publicación de ganancias con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Debido a una reserva de valoración para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin GAAP. Estas medidas financieras sin GAAP también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas sin GAAP es proporcionar información complementaria que la dirección considere que puede resultar útil para los inversionistas y permitir a los inversionistas evaluar nuestros resultados del mismo modo que lo hace la gerencia. También presentamos las medidas financieras sin GAAP porque creemos que ayudan a los inversionistas a comparar nuestro rendimiento en los periodos de reporte de forma coherente, así como a comparar nuestros resultados con los resultados de otras empresas, excluyendo elementos que no creemos que sean indicativos de nuestro rendimiento operativo básico. Concretamente, la gerencia utiliza estas medidas sin GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; asignar recursos para mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; evaluar la eficacia de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras empresas, muchos de los cuales utilizan medidas financieras similares sin GAAP para complementar sus resultados GAAP; y en las comunicaciones con nuestra junta directiva en relación con nuestro rendimiento financiero. Sin embargo, los inversionistas deben ser conscientes de que no todas las empresas definen estas medidas sin GAAP de forma consistente.

La facturación representa el cambio en los ingresos diferidos para el periodo actual más los ingresos para el periodo actual.

El cliente activo es una entidad distinta que adquiere nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una empresa, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocio de una empresa. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos independientes cuando proporcionamos soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Consideramos que nuestra capacidad para expandir nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y mercadotecnia y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

Los ingresos recurrentes anualizados son la cantidad de ingresos de suscripción reconocidos durante un trimestre fiscal y multiplicados por cuatro. Esto nos da una indicación de los ingresos que se pueden obtener en el siguiente periodo de 12 meses de nuestra base de clientes existente suponiendo que no se produzcan cancelaciones o cambios de precio durante ese periodo. El ingreso por suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que hasta la fecha no ha sido significativo.

La tasa de retención de ingresos es el ingreso real de suscripción (basado en USD) reconocido durante un período de 12 meses de clientes que eran clientes el día anterior al inicio de dicho período de 12 meses, dividido por nuestros ingresos anualizados periódicos el día anterior al inicio del período de 12 meses.

Los ingresos operativos sin GAAP son ingresos operativos ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, gastos netos, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso. Las exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Los ingresos operativos sin GAAPson ingresos operativos ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, pérdida por el cambio de valor justo de certificados amortizables, gastos netos de compensación basados en acciones y cargos por deterioro relacionados con activos de uso de derecho. Estas exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Concretamente, la gerencia excluye los siguientes elementos de sus medidas financieras sin GAAP, según corresponda, para los periodos presentados:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto: Los costos de litigio y las recuperaciones de seguros y apelaciones asociadas se relacionan con los costos externos de las actividades de litigio. Estos costos y recuperaciones reflejan los litigios en curso en los que estamos involucrados y no se relacionan con las operaciones diarias ni con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.

Ganancia (pérdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables: Hemos excluido las ganancias y pérdidas de los certificados amortizables relacionadas con el cambio en el valor razonable de estos instrumentos, dada la naturaleza financiera de este requisito de valor razonable. No podemos gestionar estas cantidades como parte de nuestras operaciones comerciales ni los costos son fundamentales para atender a nuestros clientes, por lo que los hemos excluido.

Gastos de compensación basados en acciones: Nuestra estrategia de compensación incluye el uso de compensación basada en acciones para atraer y retener a los empleados. Esta estrategia tiene como objetivo principal alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y lograr la retención de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o recompensar el rendimiento operativo para un periodo en particular. Como resultado, los gastos de compensación basados en acciones varían por motivos que generalmente no están relacionados con las decisiones operativas y el rendimiento en un periodo concreto.

Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo:Esto se relaciona con un cargo por deterioro relacionado con nuestros activos arrendados por una parte de una de nuestras ubicaciones, ya que ya no utilizamos el espacio.

El EBITDA es el ingreso neto ajustado que excluye: gastos por intereses, gastos por impuesto sobre la renta y gastos por depreciación y amortización.

El EBITDA ajustado es el EBITDA ajustado que excluye: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, netos, ganancia (pérdida) por el cambio de valor razonable de certificados amortizables, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo, como se mencionó arriba.

