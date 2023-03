Comunicado de prensa de Business Wire: RFMW

RFMW, distribuidor especializado en productos de RF y microondas, anunció hoy la intención de adquirir MRC Gigacomp (MRCG) y MRC Components (MRCC) en Alemania. Tanto MRCG como MRCC representan y distribuyen a fabricantes líderes en la industria de componentes de RF, microondas y ondas milimétricas en Alemania, Austria, Suiza y Benelux. El acuerdo afianza la presencia internacional de RFMW, con una huella muy impresionante en toda Europa, y mejora su posición destacada como una organización de ventas y marketing altamente calificada, experimentada y técnica.

La consumación de la transacción está sujeta a la aprobación de la autorización de fusión y se espera que cierre el 31 de marzo de 2023.

"Vemos con gran entusiasmo este acuerdo con RFMW", comentó Frank Lauber, director gerente de MRC Gigacomp. "Los productos de RFMW se alinean directamente con nuestro enfoque y base de clientes. Estamos especialmente emocionados de pasar a formar parte de la familia RFMW y esperamos trabajar con nuestros nuevos colegas a nivel mundial".

"Confiamos en que la asociación de RFMW con la Organización MRC mejorará nuestra capacidad para brindar a los clientes las mejores soluciones y el mejor soporte de su clase", señaló James Millsap, director general de MRC Components.

"Apreciamos la misión y la filosofía de MRC, estrechamente alineadas con las de RFMW", afirmó Mike Carroll, vicepresidente de ventas globales de RFMW. "Las excelentes relaciones con los clientes de MRC y la cobertura europea mejorarán aún más la presencia internacional de RFMW y fortalecerán nuestra línea de productos. Estamos seguros de que nuestros clientes y proveedores se beneficiarán de la adquisición y esperamos trabajar con el equipo".

Ben Skipper, director financiero de Exponential Technology Group, agregó: "Es un gran placer para nosotros dar la bienvenida al grupo MRC a la familia XTG. A medida que continuamos expandiendo nuestra cartera global, la incorporación de MRC ayudará a consolidar aún más la posición de RFMW como el principal distribuidor técnico de semiconductores, conectores y componentes de RF y microondas en Europa".

Acerca de MRC

Desde 1997, MRC Components y MRC Gigacomp han brindado soporte técnico y gestión logística, de nivel experto, en la industria de RF, MW y componentes de potencia. MRC representa y distribuye a los principales fabricantes mundiales de componentes de potencia de RF, microondas y magnéticos de manera eficiente, económica y profesional para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Asesores

RFMW fue asesorado por el Dr. Jörg Schwichtenberg (Honert München PartG mbB) y Peter Harper (Eversheds - Sutherland). Los accionistas y la dirección de MRC fueron asesorados por el Dr. Thomas Wächter (Werz Kreis PartG mbB) y Matthias Mennel-Klingspor ({mnz} consultoría m&a advisory).

Acerca de RFMW

RFMW es una empresa de distribución de electrónica especializada enfocada exclusivamente en servir a los clientes que requieren semiconductores y componentes de RF y microondas, así como soporte de ingeniería de componentes. La empresa continúa ampliando su lista de productos de proveedores seleccionados con experiencia en RF/microondas. RFMW despliega un equipo altamente experimentado y técnicamente capacitado para ayudar a los clientes con la selección y el cumplimiento de los componentes. Adquirida por TTI, Inc. en 2018, RFMW se une al Exponential Technology Group (XTG), una colección de distribuidores de componentes electrónicos y firmas de ingeniería de diseño que colaboran para permitir el desarrollo de tecnologías modernas. XTG es una subsidiaria de la familia de especialistas de TTI Inc.: TTI, Inc., Mouser Electronics y Sager Electronics.

Si desea obtener más información sobre RFMW, visite el sitio web en www.rfmw.com, llame al 1.877.FOR.RFMW (367-7369), o escriba al correo electrónico info@rfmw.com.

Contacto

Para obtener más información sobre este comunicado de prensa, comuníquese con:

Mike Carroll vicepresidente de Ventas Globales RFMW, Ltd. +447958296577 Línea gratuita - 877 para RFMW (367 7369) info@rfmw.com http://www.RFMW.com

