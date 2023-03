Comunicado de prensa de Business Wire: rf IDEAS

rf IDEAS, fabricante líder de lectores de credenciales para servicios de autenticación y acceso lógico, se complace en anunciar el lanzamiento de la Plataforma sin contraseña FIDO2 de rf IDEAS , basada en IDmelon. Se trata de una solución de extremo a extremo que, a través de la conversión en 24 horas a claves de seguridad FIDO2, permite realizar la autenticación sin necesidad de contraseñas, y sin fallas, en credenciales ya existentes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005282/es/

FIDO2 libera a las organizaciones de las tareas de gestión de contraseñas y riesgos

Alrededor del 90 % de las filtraciones de datos se deben a solo dos causas: contraseñas robadas o a errores humanos. Las soluciones de inicio de sesión único, sin contraseña, están ayudando a combatir este problema. En este sentido, migrar a credenciales más seguras ayuda a armar a su equipo con un mecanismo de defensa.

"Asociarnos con rf IDEAS y su tecnología WAVE ID® fue una decisión estratégica para IDmelon: al aprovechar la confianza y confiabilidad de sus lectores para llevar al mercado la Plataforma si contraseña FIDO2, podemos ofrecer, conjuntamente, una solución integral que las organizaciones pueden implementar rápidamente y escalar de manera asequible", comentó Bahram Piri, director ejecutivo y cofundador de IDmelon.

Con la plataforma sin contraseña FIDO2 de rf IDEAS se elimina la necesidad de tener en el almacenamiento central contraseñas que puedan ser pirateadas, así como el riesgo de robo de contraseña, phishing y otros ciberataques dirigidos por el usuario. Además, para los usuarios, es simple de implementar y fácil de usar. Las organizaciones ahora pueden habilitar y administrar la autenticación sin contraseña en todos los tipos de credenciales, dispositivos y plataformas. Este estándar de la industria en rápido crecimiento es compatible con Microsoft, Google, Apple y todos los navegadores y servicios web líderes.

El inicio de un nuevo estándar para la autenticación

La industria del control de acceso lógico está evolucionando rápidamente para combatir las amenazas cibernéticas y las filtraciones de datos, al tiempo que apunta a mejorar la experiencia del usuario en los proceso de autenticación sin poner en riesgo la gobernanza y la seguridad.

"En rf IDEAS, hemos escuchado a nuestros clientes y estamos orgullosos de lanzar una solución que elimina las complejidades de la migración de credenciales, convirtiendo a los usuarios de forma rápida y segura en un estándar de seguridad más alto", señaló Raúl Cepeda Jr., vicepresidente de Producto y Marketing en rf IDEAS. "Ahora, el acceso a través de claves de seguridad es posible utilizando las credenciales existentes, los lectores WAVE ID y la plataforma sin contraseña de rf IDEAS. Esto hace evolucionar la forma en que pensamos sobre la migración entre credenciales, ya que aprovecha las tarjetas de identificación y los teléfonos inteligentes para desbloquear el potencial de métodos de autenticación más seguros".

rf IDEAS e IDmelon exhibirán su solución conjunta en los próximos simposios de IAM de Gartner en Londres y Texas este mes. Para ver una lista completa de los próximos eventos, visite nuestra página de eventos.

Para obtener más información y coordinar una consulta directa, visite rfIDEAS.com/FIDO2.

Acerca de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. es líder en soluciones de acceso lógico para los sectores de atención médica, manufactura, finanzas, gobierno, educación y empresas. Usuarios de todo el mundo confían en los lectores WAVE ID de la empresa, con el respaldo de asociaciones sólidas con los principales proveedores de gestión de acceso e identidad. Los lectores de rf IDEAS permiten crear soluciones innovadoras para el inicio de sesión único, la impresión segura y la autenticación móvil, al mismo tiempo que admiten prácticamente todas las credenciales, en todo el mundo. Para más información, visite www.rfIDEAS.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005282/es/

Contacto

Megan Forsberg Tel.: 224-236-0270 x 1479 Correo electrónico: mforsberg@rfIDEAS.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.