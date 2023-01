Comunicado de prensa de Business Wire: RevitaLash Cosmetics

Un tribunal federal le otorgó otra gran victoria a Athena Cosmetics, Inc. (empresa matriz de RevitaLash® Cosmetics) en su batalla contra los vendedores de productos falsificados AMN Distribution, Inc. y Moishe Newman.

Este caso dirige la atención hacia el sitio web de los acusados, llamado BrushExpress, así como hacia numerosas tiendas de eBay y otros mercados en línea que operan con distintos alias. En un fallo anterior, el tribunal federal determinó que los acusados habían cometido una infracción del derecho de marcas utilizando falsificaciones y que habían infringido un acuerdo de conciliación que se firmó cuando Athena descubrió por primera vez que estaban vendiendo productos falsificados.

En este último fallo, el tribunal ordenó que los acusados pagaran más de un millón cien mil dólares por daños y perjuicios a Athena Cosmetics. El tribunal halló, entre otras cosas, que los acusados habían causado daños significativos con la venta de productos falsificados y la infracción del acuerdo de conciliación.

"Nos alegra que el tribunal federal haya reconocido el gran daño que causaron estos productos falsificados y el flagrante desprecio de los acusados por nuestra propiedad intelectual y la seguridad de los consumidores", manifestó el Dr. Michael Brinkenhoff, director ejecutivo de Athena Cosmetics, Inc. "Athena Cosmetics seguirá tomando las medidas necesarias para proteger la marca y garantizar que los clientes puedan confiar en que están comprando productos auténticos de RevitaLash Cosmetics que cumplen con su función".

Puede ser difícil identificar productos falsificados de RevitaLash® Cosmetics, ya que suelen estar hábilmente diseñados para parecer idénticos a los originales. Para determinar si un producto es legítimo o no, es útil fijarse en detalles claves como la falta de retractilado, olores acres, etiquetas descoloridas o pegajosas, cajas dañadas o vencidas (o productos sin caja) o la falta de números de control de inventario. Además, las palabras mal escritas son un buen indicador de que el artículo es falso. Para su seguridad y tranquilidad, es mejor comprar directamente en revitalash.com o a un revendedor autorizado. Si tiene alguna duda o sospecha sobre la autenticidad de su compra o desea verificar si un revendedor ofrece productos auténticos, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de RevitaLash® Cosmetics llamando al 877-909-5274 o por correo electrónico a customercare@revitalash.com.

Acerca de RevitaLash® Cosmetics RevitaLash® Cosmetics es un líder mundial en el desarrollo de productos de belleza avanzados para las pestañas, las cejas y el cabello. Establecida en 2006, la colección incluye los acondicionadores premiados RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner (para pestañas) y RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner (para cejas) y está disponible en consultorios médicos, spas, salones de belleza, tiendas en línea y tiendas especializadas en más de 70 países. Con su misión Eternally Pink®, RevitaLash Cosmetics apoya las iniciativas sin fines de lucro en la lucha contra el cáncer de mama y dona una parte de sus ingresos a iniciativas de investigación y educación todo el año, no solo en octubre (mes de la lucha contra el cáncer de mama). Para obtener más información, visite www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced y RevitaLash® Advanced Sensitive no están disponibles en California]

