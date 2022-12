Comunicado de prensa de Business Wire: Remerge

Hoy Remerge lanzó Agency Activators, un programa de asociación que empodera a las agencias de comunicación y marca para convertirse en líderes calificados en el mercado de publicidad programática basada en aplicaciones.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221222005067/es/

Remerge, que se clasifica como el protagonista principal para las campañas de participación móvil después de Meta y de Google, compartirá el funcionamiento interno de su tecnología y ofrecerá talleres para equipar a los miembros con la experiencia para hacer crecer los ingresos de sus clientes provenientes de las aplicaciones.

Las primeras agencias en unirse al programa son M&C Saatchi Performance, Headlight, Phiture, Lemmonet, WITHIN, Publicis' Spark Foundry, junto con el socio de transformación de crecimiento Winclap.

Steve Massaro, director de Alianzas de Canal de Remerge:

"He estado en puestos centrados en agencias durante la mayor parte de mi carrera y puedo decir que la relevancia e influencia de estas empresas en el sector móvil nunca fue tan grande. En el ecosistema de las aplicaciones, donde los nuevos formatos creativos, las presiones económicas y los cambios de privacidad están cambiando el panorama de manera constante, el valor que nuestros socios de agencias ofrecen a nuestros clientes compartidos cada vez se hace más evidente".

"El programa Agency Activators de Remerge aumentará ese valor estratégico a través de sesiones educativas personalizadas que añaden al conocimiento programático de nuestros miembros y los guía a través de innovaciones más recientes. Ofrecemos clases magistrales sobre áreas fundamentales de mercadeo móvil, que varían desde mejora en incrementos hasta estrategia de creatividad, y mucho más".

"Ya se ha comprobado que la combinación de esta capacitación con el acceso a los beneficios comerciales y logísticos exclusivos de este programa tiene éxito para nuestros miembros, que están ayudando a los equipos a aprovechar las soluciones de Remerge para impulsar el crecimiento en las aplicaciones de sus clientes".

A medida que el gasto de publicidad programática se dispara y las marcas hacen inversiones más grandes en los móviles, los agentes de mercadeo buscan socios que puedan ayudarlos a navegar por ese sector.

Pan Katsukis, cofundador, presidente y director ejecutivo, Remerge:

"Estamos viendo que más marcas ingresan al espacio móvil y toman en serio la publicidad programática. A menudo el mercadeo de rendimiento y el desarrollo de niveles más profundos de una participación dentro de la aplicación son nuevos territorios para estas organizaciones. Estamos creando un entorno en el que las agencias líderes puedan aumentar su comprensión del mercado y aprender cómo ampliar las empresas de sus clientes".

Agency Activators está activo en el Continente Americano y se expandirá a los mercados de Asia Pacífico, Europa, África y Oriente Medio.

Adrienne Rice, directora de Inversión en Medios, M&C Saatchi Performance:

"Los recientes desarrollos del mercado han dificultado que las empresas móviles encuentren su camino en el sector de publicidad programática y tomen decisiones informadas sobre dónde asignar el presupuesto para hacer crecer los ingresos. El mercadeo de aplicaciones es un concepto que se desarrolla con rapidez, y nuestros clientes necesitan socios que sepan cómo desbloquear su potencial. El respaldo experto, los recursos y los beneficios que obtenemos del programa de asociación de la agencia Remerge garantizan que entreguemos resultados a nuestros clientes".

Conozca más sobre elel programa Agency Activators de Remerge.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221222005067/es/

Contacto

Para consultas, comuníquese con: steve.massaro@remerge.io

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.