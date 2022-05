Comunicado de prensa de Business Wire: ReadSpeaker

ReadSpeaker, el más fiable proveedor independiente de voz digital para las marcas globales, ha anunciado hoy que Sonos, líder mundial en experiencia de sonido, ha seleccionado ReadSpeaker VoiceLab para crear la voz personalizada de su asistente de voz Sonos Voice Control. Sonos seleccionó VoiceLab, el departamento de producción de voces a medida de ReadSpeaker, por la experiencia y conocimientos demostrados por esta compañía en el ámbito de la lectura en voz alta (Text-to-Speech) de última generación impulsada por Inteligencia Artificial.

Las compañías líderes están buscando desarrollar sus propios asistentes de voz para ofrecer a sus clientes experiencias automatizadas, personalizadas y consistentes a través de todas sus marcas. Aquellas que, como Sonos, tienen una estrategia visionaria y están comprometidas con la privacidad del consumidor, entienden la importancia que la voz digital mejorada por algoritmos de inteligencia artificial está adquiriendo a la hora de ayudarles a ampliar su negocio y a satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, necesidades y expectativas que están evolucionando rápidamente.

ReadSpeaker VoiceLab gestionó el proceso de desarrollo, incluyendo la realización de grabaciones con Giancarlo Esposito, el procesamiento de los datos registrados y la preparación de los modelos de redes neuronales profundas con esos datos. También se ocupó de la entrega, control de calidad, y de todo el resto de pasos necesarios para garantizar esa calidad. Los expertos del ReadSpeaker VoiceLab debieron trabajar hombro con hombro con Esposito en cada etapa del proceso debido al alto nivel técnico que demandan las grabaciones de voz necesarias para desarrollar una voz personalizada, las cuales requieren que el habla se emita de una forma extremadamente consistente y priorizando una articulación y estilo precisos.

Un reto clave en el desarrollo de esta voz a medida fue la necesidad de comprender y pronunciar los contenidos en texto no estándar que son habituales en la industria musical. También resultó fundamental que el asistente fuera capaz de leer en un gran número de idiomas la información de las canciones o álbumes de los artistas. El equipo de VoiceLab trabajó estrechamente con Sonos y Esposito para optimizar el resultado final en este ámbito tan extraordinariamente diverso.

Sonos Voice Control es una experiencia de voz totalmente nueva que ofrece un control rápido y preciso de la reproducción de la música y del sistema Sonos con una privacidad inigualable. Con la privacidad como base principal de su diseño, Sonos Voice Control es la forma más sencilla de escuchar música al ofrecer un control completo del sistema Sonos utilizando únicamente la voz. Sonos Voice Control funciona en todos los altavoces Sonos compatibles con voz, procesando por completo las peticiones en el propio dispositivo. Ningún audio o transcripción es enviado a la nube, almacenado, ni escuchado o leído por nadie. Disponible a partir del 1 de junio en EE.UU. y a finales de este año en Francia en todos los productos Sonos con capacidad de voz, Sonos Voice Control es compatible desde su lanzamiento con Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer y Pandora. A estos seguirán más servicios y países.

"Seleccionamos a ReadSpeaker para encargarse de la voz a medida de Sonos Voice Control por una serie de razones, entre las que destaca su capacidad para trabajar estrechamente con nosotros desde la fase de desarrollo hasta la entrega", afirmó Joseph Dureau, Vicepresidente de Experiencia de Voz de Sonos. "El enfoque de ReadSpeaker sobre la voz personalizada es innovador y extremadamente minucioso, exactamente lo que necesitábamos para este proyecto. El equipo lingüístico especializado de la compañía ha sido una herramienta fundamental para nosotros a lo largo de este proyecto."

"A medida que las compañías son cada vez más conscientes de que, al igual que un logotipo, una voz personalizada potencia interacciones atractivas y en consonancia con la marca en cada punto de contacto, nuestro VoiceLab está desarrollando voces que crean experiencias únicas y hablan del carácter e imagen pública de sus marcas", dijo Roy Lindemann, CMO y CCO EMEA de ReadSpeaker. "Con un cada vez mayor número de consumidores que hace uso de la voz digital para todo, desde hacer compras hasta elegir qué lista de reproducción escuchar, tener una voz de marca hecha a medida supone aumentar la apuesta por ofrecer una experiencia de cliente personalizada, de calidad y en tiempo real. Al asociarnos con Sonos, estamos ayudando crear otra voz de marca de forma innovadora y emocionante."

Vea aquí el vídeo "entre bastidores" de SVC Custom Voice: https://www.youtube.com/watch?v=vwJ8Ub10arQ

Para más información sobre el ReadSpeaker VoiceLab, visite https://www.readspeaker.ai/solutions/custom-text-to-speech-tts-voices/.

Acerca de ReadSpeaker:

ReadSpeaker es el proveedor independiente de voz digital más fiable para las marcas globales. Con más de 20 años de experiencia en el sector, ReadSpeaker ofrece sofisticadas soluciones de lectura en voz alta (TTS o Text-To-Speech), así como el apoyo experto necesario para crear las interfaces más atractivas de voz a medida. ReadSpeaker ofrece tanto soluciones en la nube (SaaS) como bajo licencia para poder trabajar en una diversidad de canales y dispositivos, manteniendo la confianza de sus clientes gracias a su compromiso con la privacidad de los datos. La compañía, que ofrece 110 voces en más de 35 idiomas, ha creado hasta la fecha más de 10.000 interfaces de voz digital para marcas de todo el mundo.

La marca de diseño de voces digitales de ReadSpeaker, readspeaker.ai, ayuda a agencias, integradores y desarrolladores a mejorar la experiencia de cliente e impulsar las ventas mediante interacciones atractivas y en consonancia con las marcas en todos los puntos de contacto.

Para obtener más información, visite readspeaker.ai y síganos en Twitter y LinkedIn.

