Comunicado de prensa de Business Wire: Radisys Corporation

Radisys® Corporation, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, anunció hoy su solución de software 5G NR compatible con la versión 17, que ha perfeccionado su software galardonado de la versión 16, agregándole funciones avanzadas, entre ellas, redes no terrestres (NTN) y acceso y backhaul integrados (IAB) que amplían la capacidad de cobertura de las redes 5G. Las capacidades de nodo de retransmisión y acceso por satélite de la versión 17 mejorarán la disponibilidad de los servicios celulares en todo el mundo, porque amplían la accesibilidad a una conectividad 5G rápida y estable en las zonas desatendidas y subatendidas. Además de impulsar el acceso ubicuo de los consumidores a las 5G, el software 5G NR compatible con la versión 17 de Radisys se puede aplicar en empresas, infraestructuras y seguridad pública, en particular, los sistemas de transporte inteligente (ITS), banda ancha aeronáutica, marítima, comunicaciones críticas, gestión de flotas, fábricas inteligentes y dispositivos de Internet de los objetos (IoT).

