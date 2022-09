Comunicado de prensa de Business Wire: Quorum Software

Quorum Software (Quorum), líder mundial en software especializado para la industria de la energía, ha anunciado hoy que el gerente general Gene Austin dejará este cargo para convertirse en el nuevo presidente del Directorio de la compañía y el actual presidente de la compañía Paul Langenbahn sucederá a Austin y actuará como presidente y gerente general. Esta transición tendrá vigencia a partir del 1 de octubre.

"Ha sido un honor y un privilegio poder desempeñarme como gerente general de Quorum", comentó Austin. "El tremendo crecimiento de los últimos cuatro años, con seis adquisiciones exitosas y la fusión con Aucerna, ha posicionado a Quorum como líder del mercado mundial del software para energía, superando los objetivos de crecimiento de la compañía año tras año. Habiendo colaborado con Paul durante el último año y la riqueza de la experiencia ejecutiva que aporta con sus conocimientos de las empresas de tecnología, puedo decir con certeza que es el líder adecuado para seguir concretando la visión y la estrategia de crecimiento de Quorum".

Langenbahn ha sido presidente de Quorum desde mayo de 2021, donde es el principal responsable de supervisar las operaciones mundiales de la compañía de cara al cliente. Cuenta con una amplia experiencia en cargos directivos con especialización en gestión, ventas y servicios profesionales para proveedores de tecnología empresarial mundial, entre ellos, la presidencia de la unidad de negocio de Comercio de NCR Corporation y la presidencia de la división de hostelería de Radiant Systems.

"Me gustaría agradecer a Gene y al Directorio por darme la oportunidad de dirigir a Quorum a través de esta próxima fase de crecimiento para la compañía y la transición de la industria", señaló Langenbahn. "Es un momento emocionante en el petróleo y el gas con la necesidad acelerada de la transformación digital en la nube para ofrecer datos rápidos, precisos y listos para la toma de decisiones para impulsar las operaciones críticas para las empresas de energía en todo el mundo. Estoy seguro de que gracias a la dirección de Gene, junto con la sofisticación de nuestras mejores soluciones en su clase, ahora estamos en excelentes condiciones de lograr el éxito a largo plazo".

"Le agradecemos profundamente a Gene por sus aportes a Quorum, que han sido numerosos y excelente, y por las bases que sentó para la siguiente fase de crecimiento de la compañía", explicó Scott Crabill, socio gerente de Thoma Bravo. "Esperamos asociarnos con Paul y el equipo de liderazgo para continuar ese impulso y avanzar en la misión de la compañía de transformar el negocio de la energía a través de la tecnología".

Para saber más sobre Quorum, visite www.quorumsoftware.com.

Acerca de Quorum Software

Quorum Software es proveedor líder de software de energía en todo el mundo y atiende a más de 1.800 clientes en toda la cadena de valor de la energía en 55 países. Las soluciones de Quorum impulsan el crecimiento y la rentabilidad de las empresas energéticas al conectar a las personas, los flujos de trabajo y los sistemas con los datos listos para la toma de decisiones. Hace veinte años, ofrecimos el primer software de la industria para los contables de las plantas de gas y en la actualidad, nuestras soluciones agilizan las operaciones empresariales con estándares de datos e integraciones de vanguardia en la industria. La industria energética mundial confía en los expertos y las aplicaciones de Quorum para adaptarse con éxito a la transición energética, además de generar valor hoy y en el futuro. Para más información, visite quorumsoftware.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220901005196/es/

Contacto

Prensa Lauren Force PAN Communications Quorum@pancomm.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.