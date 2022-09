Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel

Quectel Wireless Solutions, un proveedor global de soluciones de IoT, anunció hoy el lanzamiento de su nuevo módulo inteligente SC680A, que incluye amplias opciones de conectividad, entre ellas LTE Cat 6, Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0, con un potente rendimiento del sistema y funciones multimedia enriquecidas. El módulo inteligente SC680A está dirigido a dispositivos de IoT de nivel medio, como terminales de pago y POS, dispositivos portátiles industriales para logística y almacenamiento en depósitos, soluciones de cámaras o infoentretenimiento dentro de vehículos, además de aplicaciones de micromovilidad y automóviles eléctricos pequeños.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220928005035/es/

Quectel's new SC680A LTE smart module (Photo: Business Wire)

"Estamos muy entusiasmados con la presentación de otro módulo inteligente altamente integrado que ofrece a los clientes globales más flexibilidad en el diseño de sus dispositivos de IoT", señaló Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel. "Permite una variedad de integraciones verticales de IoT para la industria y los consumidores, con alta velocidad de datos y potentes funcionalidades de cámara. Además, el SC680A tiene un ciclo de vida útil prolongado hasta 2028, para poder satisfacer la necesidad de disponibilidad de hardware extendida y ayudar a que el sector de IoT cree soluciones de IoT listas para el futuro".

Gracias a la plataforma Qualcomm QCM4290, el módulo SC680A de Quectel adopta un procesador de aplicaciones Kryo 260 de ocho núcleos compatible con ARM v8.0 de 64 bits personalizado, para mayor velocidad y un sólido rendimiento en el dispositivo.

El módulo SC680A admite redes celulares LTE Cat 6 multimodo con tecnologías de comunicación inalámbricas de corto alcance, como Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 802.11ac, además de capacidad de actualización hasta Wi-Fi 6. El receptor multiconstelación L1+L5 de banda doble y GNSS (GPS/GLONASS/BDS/Galileo/NavIC/QZSS) de alta precisión también está integrado para acceder a servicios de posicionamiento optimizados.

El Quectel SC680A contiene un sistema operativo Android 12 integrado que permite actualizaciones iterativas futuras a Android 13 o 14, además de ser apto para la certificación GMS de Google. Equipado con una potente GPU Adreno 610, el módulo admite el funcionamiento simultáneo de hasta cuatro cámaras y cámaras dobles con una resolución máxima de 25 MP.

Para satisfacer las diferentes necesidades de las distintas regiones del mundo, la familia SC680A ofrece múltiples variantes:

-- El SC680A-NA para Norteamérica. Habrá muestras del módulo SC680A-NA disponibles a fines de octubre de 2022.

-- El SC680A-WF (solo Wi-Fi y Bluetooth) para mercados globales estará disponible a fines de octubre de 2022.

-- El SC680A-EM para EMEA, Corea, sur de Asia, India, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, para el que se esperan muestras disponibles a fines de septiembre de 2022.

-- Para el mercado japonés hay otra variante en proceso de planificación, SC680A-JP.

Diseñada con compatibilidad de pin a pin con los módulos inteligentes de la generación anterior de Quectel como las series SC600Y/SC600T/SC606T/SC686A, la serie SC680A puede ayudar a que los desarrolladores de IoT actualicen sus terminales inteligentes de manera sencilla y aceleren el lanzamiento al mercado de sus dispositivos.

Quectel está en una posición ideal para ayudar a construir un mundo más inteligente con su amplia cartera de soluciones de IoT y servicios centralizados. Además de los módulos inteligentes que abarcan cada segmento del mercado, desde el nivel inicial hasta el nicho premium, Quectel ofrece una gama completa de antenas de alto rendimiento. En particular, la gama de antenas combinadas de Quectel, que integran distintas tecnologías como 4G, Wi-Fi y GNSS, ofrecen una solución de antena altamente flexible y confiable para aplicaciones en exteriores.

El módulo SC680A se exhibirá en el stand W1.520 de MWC Las Vegas, del 28 al 30 de septiembre, y estará disponible para el público general durante octubre.

Acerca de Quectel

La pasión de Quectel por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Como organización altamente centrada en el cliente, somos un proveedor de soluciones de IoT global respaldado por soporte y servicios de excelencia. Nuestro equipo global, compuesto por más de 4000 profesionales y en permanente crecimiento, establece el ritmo de las innovaciones en módulos, antenas y conectividad IoT celular, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth® . Con oficinas regionales y soporte en todo el mundo, nuestro liderazgo internacional está dedicado a fomentar el avance de la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para más información: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220928005035/es/

Contacto

Ashley Liu, media@quectel.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.