Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones de IoT, anuncia el lanzamiento de una nueva incorporación a su cartera de módulos LTE, el módulo de comunicación inalámbrica de grado industrial EG800Q-EU LTE Cat.1 bis. Se trata de un módulo ultracompacto, con factor de forma LGA, que ofrece mayor flexibilidad en los diseños para IoT y permite una gama más amplia de casos de uso de IoT, especialmente para aplicaciones con rigurosos requisitos en cuanto a tamaño.

Fabricado a partir del módem IoT LTE Qualcomm® QCX216 de Qualcomm Technologies Inc., el EG800Q-EU es un módulo exclusivo LTE para clientes de Europa, Oriente Medio, África, Australia, Nueva Zelanda e Israel con cobertura de banda LTE FDD de B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28. Ofrece una velocidad máxima de datos de enlace descendente de 10 Mbps y mejora la duración de la batería, algo fundamental para diferentes aplicaciones de IoT de alto rendimiento, como contadores de servicios públicos inteligentes, rastreadores de activos, movilidad electrónica, parquímetros y domótica.

Gracias a su compatibilidad con Cat.1 bis, el EG800Q-EU puede utilizar una sola antena, lo que equilibra el costo y el rendimiento y convierte al módulo en una solución ideal para terminales IoT diseñados pensando en un tamaño compacto y en la rentabilidad.

"Nos entusiasma que nuestro EG800Q-EU sea uno de los primeros módulos Cat.1 de la industria basado en el módem Qualcomm QCX216 LTE IoT, un módem global Cat.1 bis de costo optimizado y bajo consumo de energía", declaró Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel. "Las ventajas insuperables de este módulo hacen que resulte ideal para una multitud de casos de uso de gama media y escenarios de despliegue que exigen soluciones de comunicación confiables y rentables".

El EG800Q-EU tiene un factor de forma compacto de 15,8 mm × 17,7 mm × 2,4 mm, que permite a los integradores y desarrolladores diseñar fácilmente aplicaciones que tienen que lidiar con el tamaño. Su avanzado encapsulado LGA permite una fabricación totalmente automatizada para aplicaciones de gran volumen.

El EG800Q-EU también ofrece un amplio conjunto de protocolos de Internet e interfaces estándar del sector, como USB 2.0/ UART/ I2C/ PCM/ USIM, lo que amplía sus posibilidades para una gran variedad de aplicaciones de IoT, como gestión de activos, control de acceso gestionado a distancia (RMAC) y redes inteligentes. Además, el módulo admite DFOTA para permitir la actualización automática del firmware y servicios de posicionamiento Wi-Fi integrados cuando no se disponga de señal GPS en interiores.

En lo que respecta a las ventajas para el diseño, Quectel ofrece una variedad de antenas LTE Cat.1 de alto rendimiento que aumentan significativamente la conectividad inalámbrica. Los desarrolladores de IoT pueden combinar el módulo EG800Q-EU con las antenas y los servicios de precertificación de Quectel, lo que reduce tanto el costo como el tiempo de comercialización de sus dispositivos Cat.1.

Ya están disponibles las muestras de ingeniería del Quectel EG800Q-EU.

