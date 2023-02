Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones IoT y automoción, anuncia el lanzamiento del módulo AU30Q de banda ultraancha (UWB, por sus siglas en inglés) para automoción. Basado en el chipset DW3300Q UWB de Qorvo, este dispositivo permite una localización precisa en tiempo real, tanto en exteriores como en interiores, y una comunicación inalámbrica confiable.

Con una antena incorporada, el módulo AU30Q ofrece mejores capacidades de localización, mayor seguridad y una transmisión de datos muy segura, lo que lo hace especialmente adecuado para aplicaciones de acceso inteligente a vehículos, como la entrada sin llave, la detección de pasajeros en el interior del vehículo, la detección de personas que se acercan, el acceso fácil al baúl, la carga inalámbrica y el intercambio de baterías para vehículos eléctricos.

"Ante la creciente disponibilidad de la tecnología UWB en los teléfonos inteligentes, muchos fabricantes de equipos originales del sector automotriz están considerando adoptar la tecnología UWB en su próxima generación de vehículos para ofrecer a los conductores un acceso seguro al coche", señaló Manfred Lindacher, vicepresidente de ventas globales, Automotive International, Quectel Wireless Solutions. "Estamos muy satisfechos de que el módulo AU30Q UWB basado en la plataforma de Qorvo ayude a los fabricantes de equipos originales para automóviles y a los socios de primera categoría a desarrollar soluciones de acceso al automóvil más seguras y fáciles de usar. Es un producto que amplía aún más nuestra completa cartera que abarca tecnologías inalámbricas y de GNSS, antenas y servicios relacionados, y también consolida las capacidades líderes de Quectel en el campo de la automoción".

"Nos complace especialmente ampliar nuestra fructífera colaboración con Quectel para incluir UWB", declaró Gorden Cook, director general del grupo Automotive Connectivity de Qorvo. "Creemos que la elección de nuestro transceptor UWB de bajo consumo y un solo chip aporta simplicidad, flexibilidad y gran rendimiento a su nueva solución de automoción. La tecnología UWB es cada vez más importante para los clientes de este sector, por ello queremos apoyar a Quectel en el lanzamiento de su novedoso AU30Q".

El AU30Q, que incorpora el chipset DW3300Q de Qorvo con certificación AEC-Q100, es compatible con los canales UWB 5 (6,5 GHz) y 9 (8 GHz) y ofrece velocidades de transmisión de datos de 850 Kbps y 6,8 Mbps. Puede adaptarse de forma flexible con una unidad de control externa que disponga de conectividad CAN o Bluetooth para adaptarse a cualquier posible arquitectura en el automóvil. En comparación con los diseños "chip-down", el módulo UWB puede ayudar a los clientes de automoción a implantar sus soluciones de forma más eficiente, ahorrar recursos de desarrollo, eliminar el obstáculo de los aspectos más complejos del diseño de antenas y RF y acortar drásticamente el plazo de comercialización.

Con el AU30Q se hace realidad la nueva generación de llaves digitales y acceso a vehículos, ya que la tecnología UWB anula los ataques al hacer que el vehículo conozca la verdadera ubicación del propietario, gracias a una medición de distancia superprecisa en tiempo real entre el vehículo y el llavero, el teléfono o el reloj inteligentes del propietario. Para estas aplicaciones, el módulo AU30Q cumple a la perfección las últimas normas establecidas por el Car Connectivity Consortium (CCC), una organización mundial de normalización de llaves digitales, por lo que es compatible con diferentes fabricantes de vehículos y fabricantes de teléfonos inteligentes. También cumple plenamente con las normas de la alianza Intelligent Car Connectivity Industry Ecosystem (ICCE), una organización líder en la estandarización de llaves digitales en China. Del mismo modo, la alineación de AU30Q con las especificaciones FiRa? PHY y MAC permite la interoperabilidad con otros dispositivos compatibles con FiRa?.

El módulo AU30Q puede utilizarse en sistemas que utilicen técnicas "Single-Sided Two-way Ranging" (SS-TWR) y "Double-Sided Two-way Ranging" (DS-TWR) para localizar activos. Es un módulo que puede utilizarse rápidamente para implantar sistemas de localización en tiempo real, así como sistemas de navegación automatizada en zonas sin GPS, con una precisión de 10 cm.

Con un diseño compacto y unificado de 12,0 mm × 25,0 mm × 2,4 mm, el AU30Q es una solución UWB ideal para aplicaciones en las que el tamaño supone una limitación importante, y ayuda a los fabricantes a reducir el tamaño del producto y optimizar el costo de diseño. Este módulo de montaje en superficie es extremadamente resistente e incorpora dos interfaces SPI de alta confiabilidad para alojar el procesador, así como una antena interna, lo que mejora las posibilidades del diseño y reduce el tiempo y el esfuerzo de desarrollo.

Ya están disponibles las muestras de ingeniería del módulo AU30Q UWB. Para saber más sobre el módulo AU30Q de Quectel, visite Quectel en MWC Barcelona 2023, en el stand 5A20 del pabellón 5.

