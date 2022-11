Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT, pone de relieve hoy su amplia gama de productos para IoT que impulsarán la transformación digital en el mercado energético actual, lo que ayudará a contrarrestar los problemas de la crisis energética que vivimos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005123/es/

Quectel drives digital transformation of energy market to help resolve global energy crisis (Photo: Business Wire)

Las aplicaciones de medición inteligente, redes inteligentes y hogares inteligentes ya empiezan a utilizar tecnologías avanzadas para obtener información y eficiencia en su sector, como la computación en la nube, la computación de borde y los datos y análisis. La automatización, la robótica, la IoT, la inteligencia artificial, los gemelos digitales y muchas otras tecnologías se están convirtiendo en elementos cada vez más importantes para ayudar a acelerar los despliegues en este sector.

Los contadores inteligentes, las redes de distribución eléctrica y las plataformas basadas en la nube permitirán a los clientes pagar por lo que utilizan, mientras que en el mundo del automóvil, los indicadores sugieren que los sistemas avanzados de asistencia al conductor permitirán reducir 400 000 toneladas métricas de CO2 al año, gracias al aumento de la eficiencia por kilómetro recorrido. La amplia cartera de módulos y antenas de Quectel, junto con el servicio de conectividad recientemente lanzado, le permiten estar en una posición privilegiada para apoyar estas iniciativas y otras similares con una conectividad inalámbrica eficaz, proporcionando las soluciones de IoT necesarias para ayudar a impulsar esta transformación digital.

"La crisis energética actual hace que veamos una necesidad imperiosa de gestionar nuestras necesidades en materia de energía, tanto desde el punto de vista del suministro como del costo", comentó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. "Las tecnologías con que contamos hoy en día, ya sea la medición inteligente, las redes inteligentes, los sistemas de automoción o los puestos de carga inteligentes, son algunas de las formas en las que podemos optimizar nuestro uso de la energía y aliviar algunos de estos problemas que constatamos en todo el mundo".

El sector de los servicios públicos se adapta de forma natural a las tecnologías conectadas y se transforma de manera fundamental gracias al desarrollo de la IoT. En un sector en el que los activos suelen encontrarse en lugares remotos o de difícil acceso, el valor de una conectividad confiable, con exigencias mínimas de energía y mantenimiento, es evidente. La banda LTE 450, antes utilizada para 2G, se usa cada vez más como red para IoT y aplicaciones críticas, y es ideal para la cobertura de amplias zonas que exige la IoT. Los módulos de Quectel que soportan LTE 450, como el EG921N-EN, un módulo de comunicación inalámbrica LTE Cat 1, se han optimizado especialmente para aplicaciones M2M e IoT y son ideales para los contadores inteligentes en el hogar.

Otros módulos que resultan óptimos para ayudar a impulsar la transformación del sector de los servicios públicos son el módulo estándar industrial Wi-Fi y Bluetooth 5.2 FC41D, diseñado para satisfacer los requisitos de las aplicaciones de control de bajo caudal y adquisición de datos, como los hogares inteligentes y el control industrial, y el BC660K-GL, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades del sector de la medición inteligente.

Además, la amplia cartera de módulos de Quectel y su completa oferta de antenas pueden aportar a los operadores de puntos de recarga las capacidades que necesitan para facilitar la conectividad de estos. El consumo ultrabajo de energía de los módulos BG950 y BG951 LTE Cat M1 es ideal para los períodos en que los puntos de carga no están en uso, mientras que las series EG91 y EG915 ofrecen un rendimiento potencialmente aún mejor en LTE Cat 1 para los puntos de carga de vehículos eléctricos.

Como complemento a la oferta de módulos de Quectel, tenemos la gama de antenas que ayudan a optimizar la eficiencia de la conexión y facilitan la instalación de dispositivos. Estas pueden suministrarse preintegradas con los módulos IoT de Quectel para acelerar el tiempo de comercialización y ayudar a eliminar los problemas de integración habituales. Al mismo tiempo, completando la gama de módulos y antenas, la oferta de "Conectividad como servicio" añade conectividad a la cartera disponible y ayuda a los clientes a simplificar el proceso de diseño, construcción, conexión y comercialización de sus ofertas de IoT.

Puede encontrar más información sobre los módulos y antenas de Quectel en nuestra página web https://www.quectel.com/shop/ y en este enlace: antenas

Descargue nuestro documento técnico sobre los contadores inteligentes aquí: https://www.quectel.com/library/why-cellular-connectivity-provides-the-robust-secure-foundation-for-new-revenues-in-smart-metering

Descargue nuestro documento técnico sobre LTE 450 aquí: https://www.quectel.com/library/why-lte-450-is-the-enabler-of-critical-long-range-communications

Descargue nuestro documento técnico sobre la recarga de vehículos eléctricos aquí: https://www.quectel.com/library/ev-charging-white-paper

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005123/es/

Contacto

Para más información: Phil Rawcliffe, Responsable de Comunicación phil.rawcliffe@quectel.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.