Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions ha anunciado que sus módulos 5G avanzados -que conectan personas y dispositivos a redes y servicios de forma segura y confiable- ya están disponibles con el sistema en módulo (SOM) de 32 GB NVIDIA® Jetson AGX Orin?. Con su plataforma de IA de borde Jetson, NVIDIA está acelerando la próxima ola de robótica, la automatización y el IoT de inteligencia artificial. Las capacidades escalables, compactas y eficientes en cuanto al consumo de energía de la plataforma incluyen modelos de IA previamente entrenados, kits de desarrollo de software y soporte para tecnologías nativas de la nube en toda la línea de Jetson.

Como proveedor de soluciones de IoT globales, los productos de Quectel hacen la vida más conveniente y eficiente. La incorporación de módulos 5G al ecosistema de Jetson está pensada para que sea más fácil para los usuarios administrar y ampliar las implementaciones en ciudades inteligentes, fabricación, IoT, aplicaciones industriales y muchos otros procesos y empresas conectados.

Lo último que ofrece NVIDIA Jeston, el SOM Jetson AGX Orin de 32 GB, se ha integrado con el módulo sub-6 GHz de 5G de la serie Quectel RM500Q. Al ser el módulo más avanzado de su tipo, soporta múltiples procesos de aplicación de IA simultáneos usando la arquitectura GPU NVIDIA Ampere. Con aprendizaje profundo, aceleradores de visión, E/S de alta velocidad y ancho de banda de memoria rápido, el Orin permite que los modelos de IA complejos resuelvan problemas, como el entendimiento de idiomas natural, la percepción en 3D y la fusión multisensorial. El SOM Orin proporciona un máximo de 275 TOPS de rendimiento de inteligencia artificial con potencia configurable entre 15 W y 60 W. Esto proporciona más de ocho veces el rendimiento del Jetson AGX Xavier en el mismo factor de forma compacto, lo que hace el Orin sea ideal para la robótica y otros casos de uso de máquinas autónomo.

"Nos entusiasma anunciar que nuestro módulo 5G serie RM500Q es compatible con la plataforma NVIDIA Jetson AGX Orin", indicó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. "La combinación de nuestro módulo 5G de Quectel listo para utilizar y la plataforma Jetson AGX Orin ayuda a simplificar el desarrollo de dispositivos, a mejorar la estabilidad de productos y a acelerar el tiempo de comercialización de los terminales de clientes".

Las características clave de la serie RM500Q incluyen LTE además de 5G, así como también la conectividad GNSS de múltiples constelaciones si se desea. Asimismo, el factor de forma M.2 del módulo y la elección de interfaces de alta velocidad de USB 3.1 o PCle 3.0 hacen que sea atractivo para una amplia variedad de tipos de dispositivos y casos de uso. El módulo también ofrece, como opción, voz sobre LTE (VoLTE) y comandos de AT mejorados de Quectel.

Acerca de Quectel

La pasión de Quectel por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación del IoT. Una organización altamente centrada en el cliente, somos un proveedor global de soluciones de IoT respaldado por un soporte y servicios excepcionales. Nuestro creciente equipo global de más de 4.000 profesionales marca el ritmo de la innovación en GNSS, wifi y Bluetooth® módulos celulares, antenas y conectividad de IoT. Con oficinas locales y soporte en todo el mundo, nuestro liderazgo internacional se dedica a hacer avanzar el IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

