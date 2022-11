Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT, presenta la antena combinada YB0027AA, la primera de una serie de nuevas antenas combinadas que incorporan antenas celulares, Wi-Fi, Bluetooth y GNSS de alto rendimiento. Se trata de una nueva antena 9 en 1 que puede integrar una amplia variedad de antenas para ofrecer comunicación mediante 5G MIMO, 4G, GNSS y Wi-Fi/Bluetooth. La YB0027AA se puede atornillar a los dispositivos, pero también admite múltiples tipos de conectores y longitudes de cable.

Quectel launches versatile, robust 9-in-1 YB0027AA combination antenna (Photo: Business Wire)

La YB0027AA ofrece una solución de antena de alto rendimiento más flexible y confiable para aplicaciones en exteriores y es ideal para una amplia gama de usos en los que se requieren múltiples conexiones, incluidas las antenas montadas en vehículos de servicios de emergencia, redes de servicios de emergencia, vehículos autónomos y aplicaciones de monitorización remota, como en autobuses y máquinas portuarias, conmutación por error de banda ancha y emisión de televisión a distancia.

La YB0027AA es una antena 9 en 1, una categoría cada vez más crítica a medida que avanza la adopción de la tecnología 5G, y al combinar una antena activa GNSS L1/L5 con ocho antenas MIMO 5G/4G en una única carcasa, es una solución que satisface las necesidades de los clientes de conectividad 5G de alto rendimiento. La YB0027AA también está disponible en configuraciones de antena alternativas dentro de la misma carcasa, en función de los requisitos del cliente.

Compacta y con una circunferencia de 162 mm y una profundidad de 56 mm, la YB0027AA también cumple la norma IP69K de protección contra la entrada de polvo, alta temperatura y presión de agua, lo que significa que es un producto es ideal para zonas en las que los equipos se ven expuestos a la intemperie o a limpiezas periódicas con lavadoras de chorro de alta presión.

"Estamos encantados de presentar la YB0027AA, la primera de nuestra nueva cartera de antenas combinadas que hemos diseñado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes a medida que avanza sin freno la adopción de 5G", comentó Colin Newman, director de Desarrollo del Negocio de Antenas de Quectel Wireless Solutions. "Las antenas 9 en 1 son importantes para una conectividad de alto rendimiento y son ideales para su uso con los módulos 5G y GNSS de Quectel. La combinación con GNSS, 4G y Wi-Fi aporta la opción completa a todos los despliegues que requiere el cliente".

