Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

CES - Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones IoT, expone en la jornada de hoy sus capacidades en tecnología modular inteligente con aplicaciones de computación intensiva e inteligencia de borde (o "edge inteligence"). A través del módulo inteligente SG865W-WF de alto rendimiento de Quectel, se muestran casos de uso de aplicaciones industriales, firma digital, venta minorista sin personal, gestión de flotas y cuidado de la salud a través de inteligencia de borde y la funcionalidad de visión artificial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230106005286/es/

Quectel continues to drive digital transformation with advanced smart module, edge intelligence and machine vision technologies at CES 2023 (Graphic: Business Wire)

El SG865W-WF es la nueva generación de módulos inteligentes Android de Quectel con CPU Kryo 585 de alto rendimiento integrada y de ocho núcleos, GPU Adreno 650, DPU Adreno 995, VPU Adreno 665, Hexagon DSP y Spectra 480 ISP. El módulo es compatible con la tecnología Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y 2 × 2 Wi-Fi MIMO. Un amplio conjunto de interfaces como LCM, cámara, panel táctil, I2S, PCIe, UART, USB, I2C, SPI, etc. permiten que el módulo sirva una amplia gama de aplicaciones de IoT, incluido un sistema de inspección visual de última generación. actualmente desplegado en la propia línea de producción de módulos automatizados de Quectel.

A través del sistema en chip Qualcomm QCS8250, el módulo inteligente Quectel SG865W-WF y equipos industriales que incluyen una cámara, lente y luz, la solución de visión artificial utiliza computación de punta para brindar el análisis en tiempo real necesario para identificar muestras defectuosas, incluidos rasguños, suciedad e impresión superficial anormal en cada módulo, descartando cualquier módulo defectuoso durante la producción. Al implementar esta solución, Quectel ha logrado una precisión líder en la industria y una detección de defectos de alta velocidad, mejorando en gran medida la eficiencia de producción y la calidad de nuestros productos.

"Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de impulsar la transformación digital en todos los sectores de la industria a través de nuestra amplia cartera de IoT, además de trabajar en estrecha colaboración con nuestro socio tecnológico, Qualcomm", comentó Norbert Muhrer, presidente y director de ciencia de Quectel Wireless Solutions. "La solución de inspección visual que hemos implementado en nuestras propias fábricas es un excelente ejemplo de cómo además de crear los módulos inteligentes e innovadores necesarios para aplicaciones avanzadas, también utilizamos la tecnología en nuestra propia fabricación para crear el sistema de detección de defectos, líder en la industria y el mejor en su tipo, que nos ayuda a mejorar en gran medida la calidad y al mismo tiempo ahorrar costos de producción".

La solución de inspección visual es solo una de una gama de soluciones que utilizaron módulos inteligentes de Quectel para alcanzar un alto rendimiento, computación de punta y la funcionalidad de visión artificial. Los clientes que buscan desarrollar soluciones avanzadas basadas en visión artificial e inteligencia de borde pueden trabajar en equipo con los expertos de Quectel para crear soluciones personalizadas.

Para obtener más información visite el stand de Quectel en la CES 2023, corredor norte, stand 10862, donde brindaremos una demostración de la solución de visión artificial con capacidades de borde.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores mundiales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT. Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230106005286/es/

Contacto

Phil Rawcliffe, Director de Comunicaciones phil.rawcliffe@quectel.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.