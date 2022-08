Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT, anuncia hoy que lanzó su nueva generación de módulos Smart LTE Cat 4 multimodo, la serie SC200E. La serie SC200E ofrece un rendimiento superior en conectividad LTE, funciones multimedia y soporte para despliegues de IoT de larga duración, por lo que es ideal para aplicaciones industriales y de consumo, incluidos los TPV inteligentes, terminales de pago, dispositivos industriales de mano, electrónica de automoción y más.

"Seguimos ampliando nuestra cartera de soluciones de IoT, que es la mejor de su clase, con nuestra línea de productos de módulos inteligentes que van desde el nivel básico hasta los productos de gama alta y premium para satisfacer los requisitos de diversos mercados de AIoT", informó Norbert Muhrer, presidente y CSO de Quectel. "El lanzamiento de la serie SC200E ofrece a nuestros clientes otra gran opción a la hora de desarrollar aplicaciones avanzadas de IoT para sectores tan variados como el financiero, el minorista, el industrial, el energético, el del cuidado de la salud, el logístico y el de la automoción, para permitir innovaciones y ayudar a construir un mundo más inteligente".

Basada en la plataforma Qualcomm QCM2290 que utiliza un proceso de 11 nm, la serie SC200E de Quectel adopta un procesador Arm Cortex-A53 de 64 bits con una frecuencia de hasta 2,0 GHz, lo que permite al módulo proporcionar tanto una mayor eficiencia energética como un rendimiento fiable. Equipado con una potente GPU Adreno 702, el módulo también admite un procesador de señal de imagen (ISP) dual. Este ISP permite que las cámaras duales de hasta 25 MP o 13 MP +13 MP funcionen al mismo tiempo y que el códec de video sea de 1080p@30fps. Dadas estas ventajas, el SC200E es una excelente opción para los verticales del IoT que requieren funciones multimedia avanzadas, como los terminales de punto de venta inteligentes, las PDA industriales y los sistemas en aplicaciones de micromovilidad.

La serie SC200E de Quectel tiene incorporado el sistema operativo (SO) Android 12 y admite futuras actualizaciones iterativas para Android 13 o 14, lo que permite a los dispositivos de IoT mantenerse actualizados con las últimas características y mejoras del SO. Además, la serie SC200E cumple plenamente los requisitos de licencia GMS de Google. El ciclo de vida ampliado significa que la serie SC200E puede cumplir con los requisitos de alta fiabilidad y actualizaciones sostenibles de los dispositivos de IoT industriales hasta 2028.

En cuanto a las capacidades de comunicación, la serie SC200E es compatible con las redes celulares LTE multimodo y con las tecnologías de comunicación inalámbrica de corto alcance, como wifi y Bluetooth, para que los dispositivos terminales puedan acceder de forma flexible a las redes inalámbricas según los distintos escenarios. Además, la serie SC200E admite receptores GNSS multiconstelación (GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS) para lograr un posicionamiento rápido y preciso.

La serie SC200E es compatible pin a pin con los módulos inteligentes de la generación anterior de Quectel, incluidos los módulos SC20/SC200R, por lo que los clientes de la industria pueden actualizar eficazmente sus terminales inteligentes existentes y utilizar la serie SC200E para lograr un mejor rendimiento. La serie SC200E integra una gran variedad de interfaces, como LCM, cámara, pantalla táctil, micrófono, USB y UART, lo que amplía enormemente sus escenarios de aplicación, incluido el comercio minorista, la industria, el hogar y otros campos, y ayuda a los clientes a acelerar el tiempo de comercialización de sus dispositivos.

En respuesta a las diferentes necesidades de las distintas regiones en el mundo, la serie SC200E de Quectel ofrece múltiples variantes, incluida la SC200E-EM para EMEA/Corea/Sudamérica/Australia/Nueva Zelanda/Sudáfrica, SC200E-CE para China, SC200E-NA para Norteamérica y SC200E-WF para las regiones globales (solo wifi y Bluetooth), todas las cuales han alcanzado la producción en masa, mientras que la variante SC200E-JP para Japón está programada para el muestreo en el tercer trimestre de 2022.

Como proveedor líder mundial de soluciones de IoT, Quectel no solo proporciona módulos de IoT, sino que también ofrece servicios integrales para el desarrollo de terminales, incluida la evaluación de sistemas, el diseño de productos, el desarrollo de prototipos, el diseño de antenas y los servicios de pruebas, así como los servicios posventa. El soporte técnico y los servicios integrales ayudan a los clientes a poner en práctica sus ideas innovadoras de una manera más rápida, mejor y más fácil.

