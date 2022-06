Comunicado de prensa de Business Wire: Quantum Lifecycle Partners LP

Se necesitan soluciones sostenibles sofisticadas para hacer frente a los retos medioambientales a los que todos nos enfrentamos. Durante más de 30 años, Quantum Lifecycle Partners ha desempeñado un papel clave en la sostenibilidad al garantizar que los productos electrónicos se reutilizan cuando es posible y se reciclan de forma responsable al final de su vida útil.

Quantum ha desarrollado una calculadora y una herramienta de información que mide las reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) conseguidas a través de la reutilización y el reciclaje de productos electrónicos utilizando los servicios de Quantum. La calculadora se ha creado para ayudarnos a comprender nuestras propias emisiones internas de GEI y el impacto positivo que nuestros clientes tienen a través de la reutilización y el reciclaje.

A medida que un mayor número de empresas informan sobre su rendimiento medioambiental, social y de gobernanza (ESG), los clientes solicitan estos datos para sus propios informes. Con el objetivo declarado de ser la Solución Completa para nuestros clientes en lo que respecta a la gestión del ciclo de vida de las tecnologías de la información, Quantum no podía ignorar su necesidad de cuantificar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero del trabajo que realizamos en su nombre.

Para desarrollar la calculadora, Quantum trabajó con una consultora líder en el sector. La consultora fue elegida por dos razones: su experiencia en herramientas de gestión sostenible y su capacidad para crear una metodología transparente y de primera clase como parte externa.

La herramienta funciona utilizando el modelo de reducción de residuos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) para las emisiones de gases de efecto invernadero ahorradas por el reciclaje y la reutilización de materias primas y productos electrónicos. Se incorporaron datos de 16 estudios de investigación de académicos de todo el mundo que informaron sobre la vida media de los activos informáticos nuevos y usados. En donde no existían datos sobre determinadas categorías de activos, se utilizaron los datos propios de Quantum sobre las tasas de renovación y reciclaje.

Dado que existen promedios para categorías y agrupaciones específicas de productos electrónicos, y se ha excluido el transporte por ser una gran incógnita, la cifra de reducción de GEI resultante es la mejor estimación de las emisiones ahorradas en CO2e, la medida estándar en los informes de emisiones.

Quantum proporciona la información en un informe a los clientes, con la información desglosada por reutilización y reciclaje. Los clientes adoran nuestro formato porque hacemos que los datos sean fáciles de entender.

En última instancia, la herramienta de reducción de GEI ayuda a nuestros clientes a tomar decisiones informadas sobre la adquisición y eliminación de sus activos informáticos. Pueden utilizar la información para comunicar a sus partes interesadas el impacto financiero y medioambiental positivo que su organización está teniendo al elegir trabajar con una empresa como Quantum.

Acerca de Quantum Lifecycle Partners LP

Quantum es una empresa de gestión de activos informáticos y un proveedor de servicios de reciclaje de residuos electrónicos. A través de esta combinación estratégica de servicios, cubrimos todos los pasos del proceso de gestión de T.I., desde la destrucción de datos hasta el reacondicionamiento, la reventa y el reciclaje. Nos basamos en más de 30 años de historia corporativa, una huella global, el compromiso con el medio ambiente y sistemas y procesos sólidos para desarrollar soluciones personalizadas para nuestros clientes en todos los sectores.

