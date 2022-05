Comunicado de prensa de Business Wire: Qobuz

Qobuz, la plataforma musical de alta calidad, abre el día de hoy en México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Portugal, ofreciendo una experiencia única y exclusiva. Como pionera del sonido en alta calidad desde 2007, la plataforma francesa dará acceso a millones de fans a un servicio de streaming alternativo centrado en la calidad de sonido, el contenido editorial y una visión única de la música.

Qobuz, una experiencia musical única y auténtica

Fundada en el 2007, Qobuz provee una experiencia musical única y auténtica para la gente apasionada por la música. Con un amplio catálogo de millones de títulos, Qobuz ofrece una gran diversidad musical y la oportunidad de que todos los aficionados descubran, aprendan y compartan su música en un entorno de calidad de sonido de primera clase. El catálogo de Qobuz ofrece una enorme variedad de géneros musicales, entre ellos jazz, clásica, pop-rock, folk, metal y más, mostrando la escena musical completa a través de un repertorio con artistas internacionales. La música local también es uno de los diferenciadores importantes de la plataforma; los suscriptores podrán explorar la escena local, así como los discos más señalados y los periodos artísticos que han hecho que la música de América Latina sea conocida en todo el mundo.

Calidad de contenido y recomendaciones humanas

Qobuz también destaca por la calidad de su contenido editorial, con más de medio millón de reseñas de álbumes, artículos, libretos digitales, entrevistas con artistas y biografías. Los fans de la música tienen acceso a miles de contenidos para nutrir su educación musical y acompañar su sed de descubrimiento. Qobuz favorece la curaduría humana; las recomendaciones y playlists son seleccionadas por un equipo de especialistas musicales esforzados por resaltar a las próximas grandes figuras, permitiendo que tanto los artistas locales como los internacionales se puedan descubrir y disfrutar. Como parte del lanzamiento de Qobuz, el equipo ha preparado una serie de playlists en donde se incluyen artistas locales para (re)descubrir.

Qobuz, sonido aprobado por el artista

Desde su origen, el enfoque principal de Qobuz ha sido ofrecer la mejor calidad de sonido posible a los aficionados más exigentes. La plataforma pionera del sonido en alta calidad provee todas sus suscripciones exclusivamente en calidades de audio máximas, ya sea en calidad CD (a veces referida como Hi-Fi o HD) o en audio Hi-Res "calidad de estudio" (24-Bit hasta 192 kHz) para garantizar una calidad de sonido inigualable, la deseada por los mismos artistas. Así se satisface la demanda de streaming en alta calidad y se aprecia al máximo el trabajo de los artistas.

Al poner la excelencia en calidad de sonido al servicio de la creación musical, Qobuz ofrece un servicio diferenciador basado en la diversidad musical para todos los que quieren descubrir, aprender y experimentar una relación íntima y auténtica con la música.

"Estamos muy contentos de ofrecer nuestro servicio en América Latina y en Portugal, donde muchos fans musicales han estado esperando nuestra llegada con mucha ilusión. El mercado está madurando y hay una gran demanda de una oferta musical diferente, fuera de lo establecido. Desde el principio, Qobuz ha apostado por montar una oferta alternativa a través de una experiencia basada en el eclecticismo y el respeto por los artistas. Ahora, los aficionados a la música de América Latina podrán tener acceso a un servicio que provee más espacio y prominencia a artistas independientes fuera del mainstream", dice Pierre Largeas, Managing Director South Europe and Latin America, Qobuz.

-

Acerca de Qobuz

Fundada en 2007, pionera del sonido digital en alta calidad, Qobuz es una plataforma de streaming y descargas que satisface las necesidades de los amantes de la música y los audiófilos. Disponible en 25 países en el mundo, en Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica y Japón (este último solamente con servicio de descargas Hi-Res), Qobuz ofrece un rango excepcional de contenido editorial exclusivo escrito por un equipo de expertos. Con su catálogo de más de 80 millones de títulos, Qobuz también cuenta con la selección más rica de referencias en alta resolución (Hi-Res) del mercado. Qobuz tiene la licencia de Hi-Res Audio otorgada por la Japan Audio Society (JAS). Para más información, visite qobuz.com.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005028/es/

Contacto

PR contact: dmusicmarketing Daniela Paez: daniela@dmusicmarketing.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.