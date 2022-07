Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

El jugador de pádel profesional Jerónimo "Momo" González y el Gran maestro de ajedrez Magnus Carlsen se desafiaron a ser parte del mundo del otro. En una entrevista con la empresa de deportes PUMA, ambos atletas hablaron sobre la importancia de estar concentrados tanto en el pádel como en el ajedrez como preludio a un partido de pádel.

Sobre la importancia de mantener la concentración en su deporte, Momo afirma: "El secreto para jugar bien es jugar con calma y evitar los errores que te perjudican". Para Magnus, el mismo consejo se aplica al ajedrez: "Cuando cometes un error, luego cometes otro y otro más, y ahí te calmas. Pero ya es demasiado tarde. Intento estar enfocado y nunca permitir que me superen las emociones".

Para Momo, el ajedrez y el pádel comparten otras similitudes: "El pádel no se reduce a pegarle fuerte a la pelota y ganar el punto. A fin de cuentas, uno siempre busca los puntos débiles del oponente, para que el siguiente tiro llegue mejor". Y Magnus agrega: "Controlar las áreas correctas del tablero y tener una buena posición también son puntos en común. Pero, sobre todo, es importante encontrar el mejor momento para atacar".

Ambos embajadores de PUMA comparten su perspectiva acerca del factor social del pádel: "Creo que el pádel es un deporte muy social. Cuatro amigos se pueden encontrar para pasar el rato y disfrutar un buen momento. Eso no sucede en todos los deportes", aclara Momo. Y Magnus está de acuerdo: "Había jugado al squash y al tenis, pero el pádel parece más social. Empecé a jugar este año de forma aficionada y mis amigos también se divierten y disfrutan este deporte".

Momo y Magnus coinciden en que PUMA les brinda un gran apoyo. "El regreso de PUMA al pádel ha sido excepcional. Todo su equipamiento es muy bueno y me alegra que confíen en que crezca junto a ellos", comenta Momo. Magnus también está muy satisfecho con los productos y la familia de PUMA, a la que se unió recientemente: "Me gusta la vestimenta que ofrecen y tienen un calzado increíble. Y, por supuesto, destaco a su gente, es un gran equipo".

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado sin descanso el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede central está en Herzogenaurach, Alemania.

