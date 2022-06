Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

PUMA ha ingresado a New Tokyo, la ciudad virtual donde 10KTF encontró su hogar. La tienda es reconocida por sus productos de moda callejera y es propiedad de Wagmi-san, un artesano digital cuyas colecciones y comunidad de NFT recientemente recibieron con los brazos abiertos a la marca de deportes global.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220624005318/es/

PUMA Kicks Off Its Largest Web3 Collaboration To Date, with 10KTF Shop PUMA has entered New Tokyo, the virtual city 10KTF calls home. The shop is known for its streetwear offerings and is owned by Wagmi-san, a digital artisan whose collections and NFT community recently welcomed the global sports brand. (Photo: Business Wire)

La noticia de la alianza se comunicó hoy en un evento organizado anoche por 10KTF en Nueva York. Este evento fue uno de los muchos que se llevaron a cabo en la semana de NFT.NYC, una conferencia a la que asistieron profesionales de la industria de las criptomonedas, operadores y otros entusiastas de la web3. El anuncio oficial confirma semanas de especulación, luego de que PUMA publicara en Twitter un video donde anticipaba el nuevo lanzamiento de unas zapatillas clásicas. En este video se camufló un cuadro con el logotipo de la tienda y Wagmi-san en el escaparate. Pese a las intenciones de ocultar esta sutil pista, el truco se reveló rápidamente y su significado fue objeto de conversaciones entre coleccionistas de 10KTF.

"PUMA valora a la comunidad muy participativa y apasionada que ha cultivado Wagmi-san", señaló Adam Petrick, director de marca de PUMA. "Estamos muy entusiasmados por unirnos a 10KTF y aportar una capa física a la experiencia digital actual".

Wagmi-san ya había mencionado sus ambiciones de contar con bienes físicos más allá del metaverso.

"Gracias al crecimiento de nuestra comunidad de 10KTF y los artesanos de PUMA, que tienen una visión del mundo similar, he logrado cumplir uno de mis sueños más anhelados. Estoy agradecido por la oportunidad de aportar nuestro arte y nuestras historias en el ámbito físico e inaugurar una nueva era para New Tokyo", afirmó.

Por el momento, New Tokyo incluye a coleccionistas de 10KTF y a 16 comunidades de NFT adicionales. Entre ellas se encuentran Gutter Cat Gang y Cool Cats, quienes también se han aliado con PUMA, en un contexto donde la marca deportiva tiene una actividad cada vez mayor en el espacio de la web3.

Se revelarán más detalles sobre este proyecto durante el verano boreal.

PUMA

PUMA es una de las marcas de deportes líderes a nivel mundial, dedicada a diseñar, desarrollar, vender y realizar acciones de marketing de calzado, indumentaria y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha fomentado incansablemente el avance del deporte y la cultura mediante la creación de productos veloces para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos para el alto rendimiento y la vida cotidiana inspirados en el deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento físico, básquet, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para incorporar la influencia del deporte en la cultura y la moda. El Grupo PUMA es dueño de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 16.000 personas en todo el mundo y tiene sus oficinas centrales en Herzogenaurach, Alemania.

10KTF

Fundada en septiembre de 2021, 10KTF es la tienda líder reconocida por la producción de los accesorios digitales personalizados en el metaverso. El dueño de la tienda, que está ubicada en New Tokyo, y el encargado de su operación es Wagmi-san, un reconocido artesano que crea bienes coleccionables digitales 1:1 para selectos proyectos de NFT relacionados. 10KTF es un producto de WENEW Labs.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220624005318/es/

Contacto

Contacto para medios de comunicación: Gudrun Cämmerer, PUMA gudrun.caemmerer@puma.com

10KTF press@wenewlabs.xyz

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.