Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA anuncia el fichaje del atleta catarí Mutaz Essa Barshim, uno de los saltadores de altura más exitosos de todos los tiempos. Mutaz vestirá los productos de alto rendimiento de la empresa a partir de la Diamond League Meeting de Lausana.

Con tres campeonatos mundiales y un oro olímpico en su haber, Barshim ya se ha impuesto en todo lo que se puede ganar en su deporte. Este año, en los Campeonatos del Mundo de Eugene, defendió sus títulos con éxito y demostró que sigue en la cima de su carrera.

"Estamos muy felices de dar la bienvenida a Mutaz a nuestra Familia PUMA", comentó Pascal Rolling, responsable de Marketing Deportivo. "Es un atleta con un talento increíble, y su encanto y deportividad han ayudado mucho a promover el atletismo en todo el mundo".

Como es de sobra conocido, Barshim y el atleta italiano de PUMA Gianmarco Tamberi decidieron compartir el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio tras saltar la misma altura, lo que propició momentos inolvidables de equidad y camaradería.

La marca personal de Barshim, de 2,43 metros, es el récord de Asia y el segundo salto más alto de todos los tiempos. En PUMA, Barshim se suma a un grupo de atletas de talla mundial, como el plusmarquista mundial de 400 metros con vallas Karsten Warholm, el plusmarquista mundial de salto con pértiga Armand "Mondo" Duplantis y las velocistas jamaicanas Shericka Jackson y Elaine Thompson-Herah.

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

