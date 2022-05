Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

Los jugadores del AC Milan vistieron camisetas especiales antes del comienzo de su partido de la Serie A contra la Fiorentina el domingo, que se fabricaron con un innovador método de reciclaje de prendas de vestir como parte del proyecto de PUMA RE:JERSEY. El equipo femenino del AC Milan también llevará las camisetas antes del partido de la Serie A contra el Inter FC el 7 de mayo.

The players of AC Milan wore special jerseys before the start of their Serie A match against Fiorentina on Sunday, which were made with an innovative garment-to-garment recycling method as part of PUMA's RE:JERSEY project.

Con RE:JERSEY, PUMA apunta a reducir los residuos y preparar el camino hacia modelos de producción más circulares en el futuro. La sostenibilidad también es un valor clave para el AC Milan, que se ha comprometido con iniciativas sostenibles y de responsabilidad social, con especial atención a las generaciones más jóvenes.

Las indumentarias de fútbol de PUMA que se comercializan en la actualidad ya están fabricadas con un 100% de poliéster reciclado, pero las camisetas RE:JERSEY que se usaron antes del partido del domingo están hechas con un 75% de camisetas de fútbol reutilizadas. El 25% restante procede de PLÁSTICO MARINO SEAQUAL ®1.

"Estamos emocionados de que el AC Milan se haya unido a nosotros para formar parte del proyecto RE:JERSEY", dijo Matthias Baeumer, director general BU Teamsport de PUMA. "Como queremos asumir más responsabilidad en el fin de la vida útil de nuestros productos, RE:JERSEY es un paso importante en el reciclaje de prendas de vestir".

En el proceso de reciclaje utilizado para el proyecto RE:JERSEY, incluso las prendas viejas que llevan logotipos, bordados e insignias de clubes pueden utilizarse, ya que el material se descompone químicamente en sus componentes principales (despolimerización). A continuación, se filtran los colores y el material se vuelve a unir químicamente para crear un hilo (repolimerización) que tiene las mismas características de rendimiento que el poliéster virgen.

Como parte del proyecto, el AC MILAN y PUMA instalarán contenedores de recolección, donde los aficionados podrán donar sus viejos artículos de poliéster, que se destinarán al proyecto RE:JERSEY.

"El AC Milan es un club que cree realmente en el valor social del fútbol. La sostenibilidad es un valor importante para todos nosotros en el Club, tenemos que hacer nuestra parte para proteger el futuro de nuestro planeta, así que estamos encantados de unirnos a esta iniciativa con nuestro socio PUMA y formar parte del proyecto RE:JERSEY", dijo Casper Stylsvig, director de ingresos del AC Milan.

PUMA

PUMA es una de las principales marcas deportivas del mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha impulsado contantemente el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, el running y el entrenamiento, el baloncesto, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias del deporte a la cultura de la calle y la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 16 000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach, Alemania.

1SEAQUAL ® PLÁSTICO MARINO

SEAQUAL® PLÁSTICO MARINO es una materia prima sostenible y totalmente trazable de la iniciativa SEAQUAL que se fabrica a partir de desechos marinos o, en algunos casos, de redes de pesca al final de su vida útil u otros plásticos utilizados en la acuicultura (como los utilizados en el cultivo de mejillones y ostras). Para más información, visite https://www.seaqual.org

