Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA ha rediseñado su legendario botín de fútbol KING con la introducción de su nueva tecnología K-BETTER? para ofrecer un rendimiento excepcional sin recurrir al cuero de canguro.

Los PUMA KING fueron un clásico para jugadores legendarios como Johan Cruyff, Diego Maradona, Eusébio, Lothar Matthäus y Pelé, que dominaron el fútbol internacional durante décadas. Ahora el KING vuelve al terreno de juego potenciado con la última tecnología de PUMA y, por primera vez en la historia, fabricado con K-BETTER?, un material superior totalmente nuevo y que no utiliza materias primas de origen animal. La capellada contiene al menos un 20 % de material reciclado como apuesta por un futuro mejor.

K-BETTER? ha demostrado un rendimiento superior al anterior KING K-Leather en las pruebas de tacto, comodidad y durabilidad. El grado de convencimiento de PUMA sobre las características de rendimiento de K-BETTER? es tan alto que este año dejará de fabricar botines de fútbol con cuero de canguro.

"PUMA KING es la franquicia más icónica de PUMA en el fútbol y siempre ha representado el uso de los mejores materiales y lo último en innovación. Con el paso de los años hemos visto cómo evolucionaba el botín y se arraigaba en la cultura del fútbol tanto dentro como fuera del campo, desde los terrenos de juego hasta las gradas", comentó Peter Stappen, director de la línea de productos Teamsport Footwear. "El nuevo KING lleva la franquicia al siguiente nivel y ofrece una parte superior extrasuave con una resistencia óptima al estiramiento para lograr los máximos beneficios en cuanto a toque y control del balón".

Además de su capellada rediseñada, el KING también presenta una nueva suela liviana con contrafuerte externo en el talón, línea central de estabilidad KING y tapones cónicos, para conseguir el máximo control sobre los propios movimientos y sobre el balón. Las KING incluyen una plantilla extraíble con tecnología NanoGrip que mantiene el pie fijo en su sitio y minimizar las pérdidas de potencia al cambiar de dirección.

El nuevo KING es la continuación del FUTURE y el ULTRA con un ajuste específico para la mujer. El nuevo KING para mujer combina la última tecnología KING con medidas como el volumen y la altura del empeine diseñadas específicamente para el pie femenino.

El nuevo KING dará el salto al terreno de juego con Granit Xhaka, Ingrid Engen, Nabil Fekir y Lena Lattwein, entre otros.

El nuevo KING se estrena en la edición PUMA KING Supercharge, que estará a la venta a partir del 2 de marzo en PUMA.com, tiendas PUMA y distribuidores especializados en fútbol.

PUMAPUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Desde hace 75 años, PUMA impulsa de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. Con una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo, la empresa distribuye sus productos en más de 120 países. Su sede central está en Herzogenaurach (Alemania). https://about.puma.com/

Contacto de prensa: Luke Haidarovic - Director sénior de Relaciones públicas de la división Teamsports luke.haidarovic@puma.com

