Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA dio el disparo de salida a la temporada 2023 de Fórmula 1 con una mesa redonda especial para celebrar su legado en la cultura de los deportes de motor y debatir la importancia de las innovaciones en la producción de ropa de competición. Este fue el primero de una serie de eventos para conmemorar el 75 ° aniversario de PUMA.

Fundada en 1948, PUMA ha estado a la vanguardia de la innovación a lo largo de su historia, ampliando los límites de lo que es posible en rendimiento, funcionalidad y diseño. La rica historia de PUMA en los deportes de motor se remonta a 2001, cuando JORDAN GRAND PRIX se convirtió en la primera escudería de Fórmula 1 a la que PUMA suministró tanto calzado como ropa. Desde entonces, PUMA ha colaborado con algunos de los nombres más importantes del deporte, como Michael Schumacher y Lewis Hamilton, y ha producido el mejor producto para los mejores equipos como Mercedes-AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari y Red Bull Racing.

La mesa redonda se celebró en Bahréin el 1 de marzo y estuvo moderada por Noemi de Miguel, periodista deportiva y presentadora de televisión para DAZN, junto con expertos -Thomas Josnik (director global de deportes de motor de PUMA), Mick Schumacher (piloto reserva del equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team), Gregor Huebner (director sénior de marketing deportivo de deportes de motor de PUMA) y Maurizio Sicco (consultor de ropa de competición de deportes de motor de PUMA)- que exploraron los hitos de PUMA en los deportes de motor, debatieron sobre productos de competición de diferentes épocas y hablaron sobre lo que representa los deportes de motor en la actualidad.

Las últimas zapatillas de competición de PUMA, SPEEDCAT PRO, se diseñaron sobre la base de la funcionalidad para apoyar a los pilotos en su alto rendimiento en la pista. Años de innovación y tecnología reunidos en una sola zapatilla, la SPEEDCAT PRO utiliza materiales de última generación para las carreras. La parte superior y el forro están fabricados con un tejido ligero que aporta velocidad, comodidad y, por supuesto, protección contra el fuego. Para garantizar un control absoluto de los pedales, la SPEEDCAT PRO viene con una suela exterior de goma de perfil bajo y una cuña de EVA que proporciona la cantidad justa de comodidad a la vez que mantiene la zapatilla ligera y ágil. La SPEEDCAT PRO se ha fabricado de acuerdo con las últimas normas de homologación de la FIA para equipos de seguridad (norma FIA 8856-2018) para ofrecer la mejor protección en competición. La SPEEDCAT PRO también incluye varios elementos de diseño que rinden homenaje a la herencia de carreras de PUMA.

"PUMA se enorgullece de celebrar este año su 75° aniversario y también nuestro legado en la industria del automovilismo", afirmó Thomas Josnik, director global de automovilismo de PUMA. "La innovación, la velocidad y la tecnología siempre han estado en el corazón de todo lo que hacemos, y este evento es un tributo a nuestro compromiso de ampliar los límites e impulsar el cambio en la industria".

El evento fue un emocionante primer paso en este año de celebración de los 75 años de pasado, presente y futuro de PUMA en el automovilismo, destacando el compromiso de la marca con la excelencia y la innovación en ropa de competición.

PUMAPUMA es una de las principales marcas deportivas del mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha impulsado sin descanso el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como running y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 18.300 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach/Alemania.

