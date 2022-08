Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

Tras ganar el oro en la prueba masculina de relevos 4×100 en el Campeonato Mundial de Atletismo de Eugene, De Grasse nos cuenta su motivación para seguir rindiendo al más alto nivel en una entrevista en video con la empresa deportiva PUMA.

PUMA Ambassador and Canadian sprinter Andre De Grasse shares his motivation and goals in PUMA's "Only See Great" campaign (Photo: Business Wire)

Con la campaña "Only See Great", PUMA explora la trayectoria profesional de sus embajadores, mientras nos explican sus propios caminos hacia la grandeza, escuchando a sus corazones y encontrando una visión que nadie más puede percibir.

En la entrevista, Andre habla de sus extraordinarios resultados, de sus primeros éxitos y de cómo se preparó para los momentos que lo llevaron a ello.

"Cada año es una curva de aprendizaje, un paso más para aprender, y siento que quiero seguir mejorando. Me dije a mí mismo antes de los Juegos Olímpicos que quería ganar tres medallas de oro. Me quedé un poco corto", comenta De Grasse entre risas. "Conseguí una, y a partir de ahora tengo que centrarme en las cosas que puedo hacer para seguir mejorando".

Lo que más motiva a Andre es ser la mejor versión de sí mismo y continuar con su legado de ser uno de los mejores corredores del atletismo mundial.

Primero fue una lesión en los isquiotibiales lo que detuvo a De Grasse, y después la COVID. ¿Cómo ha conseguido mantener la motivación? "El apoyo de mi familia, de mis amigos, que me siguen empujando cada día a ser el mejor atleta que puedo ser. Obviamente, también tengo la motivación propia de querer ser el mejor", explica Andre. "Y eso es lo que me mantiene, me despierta por la noche, me da motivación y me mantiene preparado para afrontar el día".

La idea de la campaña "Only See Great" de PUMA surgió del ícono cultural, empresario y filántropo Shawn "JAY-Z" Carter, quien dijo por primera vez: "Solo veo la grandeza. No veo lo bueno. No veo compromisos. Siempre debemos esforzarnos por hacer algo grandioso, algo que perdure".

Para ver la entrevista completa con Andre De Grasse, haga clic AQUÍ.

