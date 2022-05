Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

Como parte del lanzamiento de su nueva colección de ropa interior a prueba de fugas, la firma deportiva global PUMA y la empresa de indumentaria a prueba de fugas Modibodi® han encargado una encuesta mundial que investigó el motivo por el cual las jóvenes abandonan la práctica de deportes, con el objetivo de echar luz sobre los asuntos realmente importantes.

Global sports company PUMA and leak-proof apparel company Modibodi® have commissioned a global survey that investigated the reason girls are leaving sport. The statistics unearthed were shocking, with 1 in 2 teens skipping sport because of their period. (Photo: Business Wire)

En el deporte, los números son lo más importante. Y si hablamos de celebrar la práctica deportiva, los tantos marcados y los encuentros ganados son las cifras que están en el centro de la escena. Pero hay otros números menos difundidos: la cantidad de jóvenes que abandonan la práctica de deportes todos los días debido a la vergüenza y al temor de padecer fugas.

Las revelaciones de las estadísticas fueron impactantes: una de dos adolescentes deja de practicar deportes debido al periodo menstrual. La encuesta mundial de PUMA y Modibodi® puso de manifiesto que, para muchas jóvenes, la práctica deportiva se interrumpe por vergüenza, dolores o temores a fugas durante su periodo menstrual. La encuesta brinda un panorama que muestra la forma en que la cultura y la falta de innovación relacionada con los periodos menstruales impide que las jóvenes participen de la práctica de deportes. La incomodidad de los productos desechables y, según la perspectiva de los instructores, la falta de educación y capacitación, ha dado como resultado que las competidoras consideren que el miedo a padecer fugas afecte psicológicamente su desempeño deportivo.

El tema de los periodos menstruales es algo de lo que no se habla en el mundo del deporte. Pero Sabrina Frederick, atleta australiana de PUMA y estrella de AFL Collingwood, está dispuesta a romper el estigma: "Yo fui una de las que no abandonó la práctica deportiva. Pero no sucede lo mismo con muchas otras chicas. Los periodos menstruales no deberían impedir que participemos en distintos deportes. Estas son cifras que debemos enfrentar para que las chicas puedan pasar más tiempo haciendo deporte".

Ali Riley, atleta de PUMA neocelandesa y capitana de Football Ferns, se suma: "Es hora de romper el silencio y ayudar a que tanto mujeres como adolescentes puedan estar cómodas y permanecer activas durante su periodo menstrual. Lo fantástico de la colección de ropa interior activa de PUMA x Modibodi es que fue diseñada específicamente para ayudar a que practicar deportes durante el periodo menstrual sea más posible que nunca".

La colección PUMA x Modibodi reemplaza la necesidad de utilizar toallitas, protectores y tampones descartables durante la práctica deportiva. La tecnología patentada Modifier Technology? de Modibodi obstruye el sudor y la humedad, bloquea los fluidos y los olores y conserva una sensación de frescura y sequedad, sin necesidad de usar incómodos productos descartables.

"Tres de cinco adolescentes dejan de hacer deportes por temor a fuga o a que se note su periodo menstrual. Por ese motivo, estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de esta colección junto a PUMA, para que juntos normalicemos la menstruación y combatamos el estigma de que las mujeres no pueden estar activas durante sus periodos o al experimentar cualquier tipo de fuga", indicó Kristy Chong, directora ejecutiva y fundadora de Modibodi.

"Nuestros datos además demuestran que una de dos mujeres experimenta incomodidades al utilizar productos menstruales descartables, como toallitas y tampones, al participar en deportes o realizar actividad física. De este modo, al lanzar esta gama de ropa interior a prueba de fugas, esperamos que practicar deportes durante el periodo menstrual sea más cómodo, más protegido y más posible que nunca. Cambiar el mundo debería ser igual de fácil que cambiar de ropa interior. Protección sin desechos, sin fugas y sin preocupaciones".

Bajo la plataforma "She Moves Us", PUMA junto con Modibodi creen que todas las que quieran realizar ejercicio físico o practicar deportes deben tener la oportunidad de permanecer activas y competir.

"Tres de cuatro mujeres consideran que debe hablarse más abiertamente sobre los periodos menstruales en el mundo del deporte. Por eso es que tenemos el orgullo de asociarnos con Modibodi para echar luz sobre estas cifras que también son importantes en el ámbito deportivo", señaló Erin Longin, directora global de la unidad de negocio de running y entrenamiento de PUMA. "Como marca global, sentimos que era importante hacer nuestra parte para visibilizar esta problemática".

Como parte del lanzamiento, PUMA y Modibodi trabajarán junto con el socio benéfico de PUMA, She Moves Us, para donar paquetes de productos a 500 mujeres y adolescentes carenciadas. "La pobreza menstrual es un problema relevante a escala global del que no se habla lo suficiente. Fabricar productos menstrualmente sostenibles es algo que debe visibilizarse de forma urgente, y por eso estoy muy orgullosa de formar parte de esta colaboración de PUMA x Modibodi", explica Jodie Williams, velocista británica y atleta de PUMA.

La colección PUMA x Modibodi está compuesta por tres estilos de ropa interior activa: tanga, pantaleta y pantalón corto. Todo estos estilos están diseñados para adaptarse a cada cuerpo y están disponibles en dos colores: teja oscuro y vino tinto. Con el objetivo de lograr la mayor comodidad durante la práctica deportiva, se incluye un exclusivo refuerzo delgado de 3 mm con la tecnología absorbente Modifier Technology? de Modibodi científicamente comprobada.

Con una banda de cintura más ancha que garantiza seguridad al competir y paneles laterales ventilados, diseñados para mayor comodidad y que maximizan el flujo de aire, la gama de ropa interior activa PUMA x Modibodi permite que mujeres y adolescentes permanezcan activas sin tener que preocuparse por las fugas, además de reducir la cantidad de desechos mensuales de productos relacionados con el periodo menstrual.

La colección de ropa interior activa PUMA x Modibodi está disponible en tiendas seleccionadas y en línea en modibodi.com y puma.com

PUMA es una de las marcas de deportes líderes en todo el mundo, dedicada al diseño, el desarrollo, la venta y la comercialización de calzado, indumentaria y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha impulsado incansablemente los deportes y la cultura mediante la creación de productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de estilo de vida inspirados en deportes y alto rendimiento en categorías como fútbol, running y actividad física, básquet, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para incorporar las influencias del deporte en la moda y la cultura callejera. El Grupo PUMA es dueño de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La firma distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 14.000 personas en todo el mundo y tiene sus oficinas centrales en Herzogenaurach (Alemania).

Fundada en 2013, Modibodi® es la marca de indumentaria a prueba de fugas original de Australia, dedicada al diseño de ropa interior, bañadores, ropa deportiva, ropa para maternidad y pañales reutilizables con el objetivo de reemplazar los productos de higiene descartables y ofrecer una solución sostenible para periodos menstruales, incontinencia, secreciones, pérdidas de leche materna, sudor y mucho más. Modibodi es cálida, auténtica y humana. Ayudamos a personas con todo tipo de fugas corporales para que puedan tener una vida activa. Hablamos claro y rompemos tabús. Estamos cómodos con quienes somos, y no nos avergüenza hablar sobre las fugas corporales, ya que forman parte de la vida misma. Ofrecemos una gama de productos y tamaños en nuestras tres marcas: Modibodi®, Modibodi RED para adolescentes y sub30, y Modibodi Men para casos de incontinencia, sudor e irritaciones. Nuestros productos Modibodi a prueba de fugas han sido científicamente comprobados, y se ha demostrado que absorben fluidos, combaten olores y conservan la sequedad gracias a la tecnología patentada que mantiene la comodidad y la confianza, además de reducir el impacto sobre el medioambiente. Modibodi ha asumido un compromiso con la sostenibilidad y el impacto social, ayudando a mitigar la pobreza menstrual y a normalizar las conversaciones sobre periodo menstrual y fugas a través de educación y apoyo a personas carenciadas en todo el mundo. A la fecha, Modibodi ha vendido millones de prendas en todo el mundo, evitando que miles de millones de productos de higiene descartables de uso único como toallitas, protectores y tampones terminen en rellenos sanitarios.

Cambiar el mundo debería ser igual de fácil que cambiar de ropa interior. Protección sin desechos, sin fugas y sin preocupaciones.

Fuente: Encuesta global de PUMA y Modibodi® sobre las jóvenes que abandonan la práctica de deportes

Encuesta de 1000 mujeres en todo el mundo, con foco en el impacto que tiene el periodo menstrual sobre su relación con el deporte, el impacto psicológico sobre el rendimiento y los grados de apoyo recibidos por parte de entrenadores, el sistema educativo escolar y la tecnología de productos físicos.

Países: Australia, Nueva Zelanda, EE. UU., Reino Unido, Europa

