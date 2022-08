Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA contará con la presencia de celebridades y jóvenes activistas durante su "Conference of the People", de un día de duración, que se celebrará en Londres el 6 de septiembre. En dicho evento se abordarán cuestiones relativas a algunos de los desafíos más acuciantes que tiene la industria de la moda en materia de sostenibilidad, con especial atención a la Generación Z.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220810005358/es/

Sports company PUMA will discuss solutions for some of the fashion industry's most pressing sustainability challenges such as waste, materials and climate change at a global event called "Conference of the People" in September. Actress, model and activist Cara Delevingne will host the event alongside PUMA CEO Bjørn Gulden and PUMA CSO Anne-Laure Descours. (Photo: Business Wire)

Junto a la actriz, modelo y activista Cara Delevingne, el escritor, director y locutor Reggie Yates se encargará de guiar al público durante el evento. Las mesas redondas estarán dirigidas por el presentador de televisión, medallista paralímpico y Miembro de la Orden del Imperio británico Ade Adepitan, la periodista especializada en moda sostenible Sophie Benson y la editora de temas de sostenibilidad de Vogue Business, Bella Webb. Los debates se centrarán en los residuos y la vida útil de los productos, en el uso de materiales más sostenibles, en la gestión de la "ecoansiedad", en la protección de los ecosistemas y en la búsqueda de formas de colaboración del sector para lograr resultados lo antes posible.

"A lo largo de los años he realizado documentales que se adentran en el mundo de la moda y la sostenibilidad. Los debates que han suscitado esas películas han resultado, como mínimo, inspiradores", afirmó Reggie Yates. "Me encanta la idea de participar en un evento en el que la prioridad es hacer hincapié en las soluciones".

El objetivo de la "Conference of the People", impulsada por PUMA, es que se oiga la opinión de las generaciones jóvenes en lo que se refiere a tomar decisiones en el presente que marcarán su futuro. El primer debate del evento girará en torno a los residuos y a algunas de las soluciones que la industria puede encontrar para ser más circular. Como ejemplo, PUMA ofrecerá un informe sobre su proyecto RE:SUEDE, cuyo objetivo es probar una versión biodegradable de la zapatilla Suede, la más emblemática de la empresa.

En un debate sobre materiales se investigará qué pueden hacer las marcas para lograr un impacto medioambiental positivo a escala mediante el uso de fuentes más sostenibles de algodón, poliéster y otros tejidos. En otra de las charlas se tratará el tema de la biodiversidad y se mostrará cómo la elección de nuevos materiales innovadores puede ser parte de la solución.

La denominada "ecoansiedad" se ha convertido en un tema difícil para muchos jóvenes, en medio de un flujo constante de informes negativos sobre el estado del medioambiente. Con la participación de Cara Delevingne, un panel mostrará algunas formas de convertir esa energía negativa en acción positiva. Por último, se debatirá sobre la manera en que el sector de la moda puede ponerse de acuerdo para acelerar los resultados positivos para el medioambiente.

Entre los representantes de la Generación Z que participarán en los debates estarán las "influencers" del estilo de vida sostenible Monika Poppy e Izzy Manuel, el cofundador de Flock Together, Nadeem Perera, y los cofundadores de Earthrise Studios, Jack Harries y Alice Aedy.

La "Conference of the People" arrancará el 6 de septiembre a las 12:30 horas BST (13:30 horas CET, 6:30 horas CT) en Londres, para 225 invitados. El acceso a la transmisión en directo del evento es totalmente gratuito para todos.

Para inscribirse e informarse, visite PUMACOP.com

-0- *T PUMA*T

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220810005358/es/

Contacto

Contacto de prensa: Kerstin Neuber - Comunicaciones corporativas - PUMA SE +49 9132 81 2984 kerstin.neuber@puma.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.