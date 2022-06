Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

Las jugadoras de fútbol y atletas de PUMA hablaron abiertamente sobre los sacrificios y los desafíos de ser jugadoras de fútbol profesional femenino en la conversión por video "She Moves Us" para la empresa deportiva PUMA: "Tuve que desafiar los estándares masculinos solo por ser jugadora de fútbol. Creo que la mayoría de las personas en el mundo lo ven como un deporte para hombres, pero para mí es lo mismo. Todo lo relacionado a ello también debería ser lo mismo. Por eso estamos luchando y es lo que intentamos mostrarle al mundo", dijo Ingrid Engen, la jugadora del equipo noruego.

Nikita Parris, la estrella del fútbol inglés, se mostró asombrada por los cambios que se están produciendo en el respeto por las atletas profesionales femeninas: "Tuve que desafiar los estándares masculinos no solo en el campo, sino también fuera del campo, dentro de los campos de entrenamiento. Y ha habido mucha diversidad en la desigualdad en todo el fútbol femenino. Pero hoy, gracias a las pioneras que nos han precedido, seguimos peleando la buena batalla".

Con un éxito internacional en su profesión, Fridolina Rolfö, la jugadora de la selección sueca, también quería inspirar a otras atletas a creer en sí mismas: "Me estoy moviendo para la próxima generación. Ser un modelo a seguir y ser alguien que pueda mostrarles a los niños y niñas que no es imposible ser futbolista profesional".

Solo cuatro meses después de dar a luz a su hijo, Sara Björk Gunnarsdottir, jugadora de la selección nacional de Islandia, regresó a la cancha, no solo para regresar al deporte de élite, sino también para inspirar a una generación de atletas femeninas a no renunciar a sus sueños. Su principal consejo es tomar "lo que suceda en tu carrera y por lo que pases, como una lección. Porque esa es la única forma en que puedes crecer. Puedes avanzar. Ten confianza en tu cuerpo. Si realmente quieres hacer ambas cosas, puedes hacerlo".

"She Moves Us" quiere empoderar a niñas y mujeres jóvenes a través del intercambio de historias y esfuerzos conjuntos para crear un impacto en sus derechos a nivel mundial. Está inspirado en la estrella del pop mundial y embajadora de PUMA, Dua Lipa, quien dijo: "Compartir historias de éxito es parte de cambiar la narrativa, especialmente en campos como los deportes y el entretenimiento que han tendido a amplificar los logros de los hombres. Las mujeres ya lo están logrando a nivel general, y celebrar sus logros es emocionante y fortalecedor. También anima a aquellas que se levantan para apuntar a las estrellas".

PUMA tiene una oferta de productos inclusiva para atender a mujeres y niñas en el deporte: ropa interior y ropa deportiva, ropa deportiva modesta, una oferta para maternidad y productos específicos de rendimiento diseñados exclusivamente para mujeres. PUMA apoya a todos los atletas para que se desempeñen al más alto nivel y trabaja con organizaciones y socios comprometidos a eliminar las barreras en los deportes.

