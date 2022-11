Comunicado de prensa de Business Wire: pulsESG, Inc.

pulsESGTM, una corporación de bien público dedicada a capacitar a las empresas con propósito para gestionar y mejorar su impronta ambiental, social y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), anuncia que ha recibido una inversión estratégica de Workday Ventures y se ha unido al Programa de Socios de Software de Workday.

La nueva asociación tiene como objetivo ayudar a los clientes que trabajan conjuntamente con Workday y pulsESG a responder mejor a la rápida evolución de los requisitos de gestión y divulgación de datos ESG. La integración prevista de pulsESG con Workday Financial Management y Workday Human Capital Management permitirá a los clientes conjuntos traducir fuentes de datos estructuradas y no estructuradas en información financiera para gestionar la divulgación y la elaboración de informes externos. El objetivo de esta integración es brindar a las organizaciones la capacidad de asignar objetivos ESG y hacer un seguimiento del desempeño con respecto a esos objetivos, aprovechando los datos que se encuentran fácilmente a disposición en sus aplicaciones de Workday.

Con las capacidades que ofrece la plataforma pulsESG, los clientes de Workday y pulsESG dispondrán de una funcionalidad adicional para informar de las métricas ESG a los reguladores, inversores, clientes y demás partes interesadas. Además, podrán mejorar sus prácticas basándose en los análisis incorporados que miden el rendimiento con respecto a cada objetivo y los puntos de referencia.

"El equipo de pulsESG está entusiasmado por sumarse a Workday en una asociación que ampliará nuestra capacidad de prestar servicios a nuestros clientes y, al mismo tiempo, capacitará a esas empresas para que tengan un propósito", declaró Murat Sönmez, cofundador y director ejecutivo de pulsESG. "Esperamos que la colaboración se traduzca en impactos positivos de enorme alcance".

Además de ampliar la oferta de servicios de Workday, la inversión de Workday Ventures en pulsESG también demuestra su continuo compromiso con la sostenibilidad. "Estamos encantados de haber realizado una inversión estratégica en pulsESG, ya que buscamos formas de beneficiar a nuestros clientes mientras exploran un panorama tan cambiante en cuanto a la presentación de informes en materia de ESG", señaló Barbry McGann, director general y vicepresidente sénior de Workday Ventures. "Juntos, pulsESG y Workday se comprometen a facilitar a sus clientes la alineación con los objetivos y la evolución de la normativa que, en última instancia, tendrá un impacto positivo en todo el planeta".

Dirigida por Murat Sönmez e Inderjeet Singh, veteranos de la tecnología y cofundadores, la plataforma pulsESG adopta un enfoque del análisis ESG diferente al que existe actualmente en el mercado, ya que ofrece análisis profundos completos, auditables y precisos que pueden integrarse con los sistemas ESG de origen y destino de los clientes. Este nuevo nivel de información permite a las empresas tomar decisiones ESG mejor fundamentadas utilizando una plataforma que también ofrece a los usuarios finales la flexibilidad de modificarla en función de los cambios en el panorama normativo ESG y según las necesidades de sus grupos de interés.

Acerca de pulsESGTM

Fundada en 2021, pulsESG, Inc. es una corporación de bien público dedicada a capacitar a las empresas con propósitos para gestionar y mejorar su impronta ESG con una plataforma SaaS integrada y completa construida para el seguimiento del cumplimiento y la visión.

Para más información, visite: www.pulsESG.com LinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

Acerca de Workday Ventures

Workday Ventures es la división de inversión estratégica de Workday, Inc. centrada en acelerar el crecimiento de las empresas emergentes de software empresarial que mejoran la experiencia del cliente de Workday y complementan los productos y servicios de Workday. El fondo de 250 millones de dólares se lanzó en febrero de 2018 con inversiones en áreas que incluyen el compromiso de los empleados y la adquisición de talento, la integración y la automatización de procesos robóticos, el abastecimiento estratégico con el análisis de gastos y la gestión financiera.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005072/es/

Contacto

Murat Sönmez Director ejecutivo de pulsESG, Inc. murat@pulsesg.com +1 650-575-5255

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.