Comunicado de prensa de Business Wire: Proterial, Ltd.

Proterial, Ltd. anuncia por el presente que el nombre comercial de la empresa cambió de Hitachi Metals, Ltd. el 4 de enero de 2023.

1. Nuevo nombre comercial

Proterial, Ltd.

2. La razón de ser de la empresa

"Proterial" refleja la esencia de nuestra filosofía corporativa, que consta de tres elementos: Misión: "Poner la mejor calidad al alcance de todos"; Visión: "Liderar la sostenibilidad a través de un alto rendimiento"; y Valores: "Integridad inquebrantable" y "Unidos por el respeto". Es la combinación de "pro" con el término "material". "Pro" representa nuestros "tres pros": Profesional: el trabajo que supera las expectativas Progresista: un espíritu siempre desafiante Proactivo: una actitud emprendedora "Material" se refiere a los materiales de alto rendimiento que producen nuestras tecnologías originales y que están respaldados por los tres pros. Como nos centramos en resolver los problemas del cliente y en aportar nuevos niveles de valor, nos comprometemos a contribuir a la realización de una sociedad sostenible a través de los productos y servicios que encarnan nuestra filosofía.

Contacto

Akio Minami Departamento de Comunicación corporativa Proterial, Ltd. hmcc.sa@proterial.com

