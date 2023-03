Comunicado de prensa de Business Wire: PROMPERÚ

Con el objetivo de atraer capital extranjero para la ejecución de proyectos de inversión extranjera directa, el Perú participará en el Prospectors and Developers Association of Canada, PDAC, la convención minera más importante del mundo, realizada en Toronto, Canadá, del 5 al 8 de marzo.

La participación de Perú representa una excelente oportunidad para exponer ante los inversionistas del ecosistema minero global, las ventajas competitivas y el gran potencial de nuestro país en la industria de proveedores y servicios a la minería. Asimismo, permitirá difundir las políticas y regulaciones que viene desarrollando nuestro gobierno para facilitar las inversiones sostenibles en el sector, contribuyendo a la generación de empleo y transferencia tecnológica.

Gracias al trabajo conjunto de los sectores público y privado peruano, el país se ha ubicado entre los ocho principales destinos mundiales para la actividad exploratoria del mundo. Es por ello que las actividades englobadas en su participación, generan gran expectativa entre los asistentes al evento.

Para esta edición 2023 del PDAC, Perú busca potenciar el relacionamiento con inversionistas y empresas extranjeras del sector de servicios a la minería, para así facilitar lazos con el sector empresarial peruano. Asimismo, se espera posicionar al país andino como destino turístico clave para los diversos mercados participantes del evento.

