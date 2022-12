Comunicado de prensa de Business Wire: Prodapt

Prodapt, el proveedor líder de consultoría, tecnología y servicios gestionados anunció que se ha unido al ecosistema de Intel® Corporation, el mayor fabricante de chips de semiconductores del mundo. Esta asociación permitirá que Prodapt pueda ayudar a los proveedores de servicios de diseño de System-On-Chip (SOC) a potenciar sus capacidades en el desarrollo pre-silicon, reduciendo los plazos de desarrollo de los productos y el tiempo de espera hasta su comercialización.

Intel® Pathfinder for RISC-V* es un sólido entorno de desarrollo que permite a los desarrolladores pre-silicon escribir, ejecutar, depurar y transferir los códigos de software sobre las estructuras de los sistemas operativos proporcionados por Intel. Con las capacidades de diseño, validación y verificación de Prodapt, los clientes pueden acelerar el desarrollo de nuevos productos que se adapten a la complejidad, el tamaño del diseño y las integraciones de vanguardia.

"Nos complace unirnos al ecosistema de Intel® y promocionar activamente Intel Pathfinder for RISC-V como una herramienta de desarrollo para sus clientes de servicios de diseño," dijo Dinesh Tyagi, Director de la Unidad de Negocios ASIC de Prodapt. "Nuestros servicios de diseño de SOC en combinación con Intel® Pathfinder for RISC-V serán un valor agregado para los clientes de ambas compañías," agregó.

"Mantener un ritmo de ejecución vertiginoso y fomentar la colaboración con el ecosistema constituyen las claves del éxito a largo plazo para Intel® Pathfinder for RISC-V," afirmó Vijay Krishnan, Director General de RISC-V Ventures de Intel®.

Prodapt también fue galardonada recientemente por segunda vez con el premio Intel® Network Builders Winners' Circle. El programa Network Builders está diseñado para acelerar la innovación técnica y la transformación de las redes.

Sobre Prodapt

Prodapt es protagonista en el sector de la conectividad y ha tenido un crecimiento acelerado, brindando servicios a las empresas que buscan básicamente conectar a las personas. Con su singular enfoque en el dominio, Prodapt tiene un profundo conocimiento de las tecnologías más transformadoras que ayudan a conectar nuestro mundo.

Prodapt presta un conjunto de servicios y soluciones integrales a la industria de la conectividad que están respaldados por más de veinte años de experiencia en el sector. Algunos de nuestros clientes son Google, Meta, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, British Telecom, KPN, Windstream, Virgin Media, Rogers y Deutsche Telekom, entre muchos otros.

Prodapt es una empresa certificada como "Great Place to Work" con más de 5.000 colaboradores distribuidos en 44 países de América, Europa, África, Asia y Australia. Prodapt forma parte del conglomerado empresarial de 128 años de antigüedad, The Jhaver Group, que emplea a más de 22.000 personas en más de 64 ubicaciones en todo el mundo.

https://www.prodapt.com

*Intel, el logotipo de Intel y otras marcas de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias. Otros nombres o marcas pueden ser de propiedad de terceros.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005421/es/

Contacto

Manian Sivaramakrishnan Director - Marketing Empresarial Maniannagasubra.s@prodapt.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.