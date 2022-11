Comunicado de prensa de Business Wire: Prodapt

Prodapt, proveedor líder mundial de consultoría, tecnología y servicios gestionados con un enfoque singular en la industria de la conectividad, ha sido nombrado ganador del Premio a la Innovación de Socios de Salesforce en la categoría de "Comunicaciones". El prestigioso premio reconoce las contribuciones de Prodapt a los programas de transformación digital impulsados por Salesforce y el desarrollo de aceleradores de soluciones específicas para el sector de las comunicaciones.

Cada año, los Premios a la Innovación de los Socios de Salesforce reconocen las contribuciones significativas que los socios de Salesforce han hecho a través de las nubes, las industrias y el programa de socios más amplio, incluyendo empresas de consultoría, agencias digitales, revendedores y socios ISV. IDC, proveedor global de inteligencia de mercado y servicios de asesoramiento para los mercados de TI, telecomunicaciones y tecnología de consumo, facilitó y juzgó las nominaciones.

Prodapt presentó su nominación por la transformación de CRM de la entrega de la red de fibra para soportar múltiples modelos operativos nuevos. El premio afirma los continuos esfuerzos de Prodapt por ofrecer valor a sus clientes globales acelerando sus iniciativas de transformación.

"En el mundo actual de feroz competencia, volatilidad de los clientes e incertidumbre económica, la excelencia en la innovación se ha convertido en un diferenciador crítico. El premio a la innovación de los socios en el espacio de las comunicaciones significa nuestra trayectoria en la facilitación de transformaciones de CRM de extremo a extremo que ofrecen resultados empresariales, aprovechando nuestra profunda experiencia en el sector." - Smita Katariya | Vicepresidente, Prodapt". - Smita Katariya | Vicepresidente, Prodapt.

"Los ganadores del Premio Salesforce Partner Innovation, como Prodapt, ayudan a los clientes a crecer más rápido y llegar más lejos en esta nueva economía digital", dijo Tyler Prince, Vicepresidente Ejecutivo de Alianzas y Canales de Salesforce. "Los socios de Salesforce son integrales para permitir la transformación digital e impulsar el éxito de los clientes".

Sobre Prodapt

Prodapt es el actor EXCLUSIVO más grande y de más rápido crecimiento en el espacio de la conectividad, sirviendo a las empresas globales que en última instancia buscan conectar a las personas.

Prodapt se enorgullece de mantener relaciones duraderas con sus clientes y siempre ha sido considerado un socio valioso por ellos. Prodapt presta sus servicios a líderes mundiales de las telecomunicaciones, Internet, medios de comunicación y entretenimiento, como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Liberty Latin America, Lumen, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, KPN, BT y Deutsche Telekom, entre muchos otros.

Prodapt es una empresa certificada como "Great Place to Work" con una plantilla de más de 5.000 personas repartidas en 32 países de América, Europa, África y Asia. Prodapt forma parte del conglomerado empresarial de 120 años de antigüedad, The Jhaver Group, que emplea a más de 22.000 personas en más de 64 ubicaciones en todo el mundo.

Manian Sivaramakrishnan Director - Marketing Empresarial maniannagasubra.s@prodapt.com

