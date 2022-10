Comunicado de prensa de Business Wire: Prodapt

Prodapt, proveedor líder mundial de consultoría, tecnología y servicios gestionados para el sector de la conectividad, acaba de anunciar el lanzamiento de su OpenFibreXchange (OFX), una solución que permitirá a los proveedores de servicios de Internet (ISP) conectarse rápidamente con los operadores regionales de fibra, lo que impulsará la conectividad digital de alta velocidad en todo el Reino Unido.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220930005319/es/

Con especial atención al sector de la Conectividad, OpenFibreXchange de Prodapt, construida con tecnología nativa en la nube y de código abierto, permitirá la agregación de fibra a nivel mayorista en el Reino Unido para acelerar la Conectividad digital. Así, los ISP podrán conectarse sin problemas con los operadores regionales de fibra a través de OFX para ofrecer una conectividad digital en todo el Reino Unido.

Prodapt mantiene su compromiso de acelerar la digitalización de Gran Bretaña y conectar a las comunidades de difícil acceso. La inversión en OFX es fruto de los debates abiertos con representantes de AltNets de fibra al por menor y al por mayor, operadores tradicionales y empresas de capital riesgo durante las mesas redondas mensuales de Fibre CXO en Londres. Con OFX, cualquier ISP podrá contratar a cualquier operador de fibra para prestar servicios digitales en cualquier región del Reino Unido.

"OpenFibreXchange permitirá agilizar el tiempo de comercialización para que los ISP ofrezcan servicios digitales de alta velocidad en todo el país. Los ISP podrán desplegar todo el potencial de la fibra plena en un 80 % menos de tiempo gracias a OFX, que salvará las distancias entre los distintos procesos y paquetes tecnológicos de los operadores regionales de fibra", comenta Mukul Gupta, vicepresidente ejecutivo y responsable de Fibra.

Muchos líderes del sector han expresado su entusiasmo y apoyo al OpenFibreXchange de Prodapt.

"El acceso de alta velocidad a toda la fibra es indispensable para la economía digital, y OpenFibreXchange tiene la capacidad de acelerar la colaboración entre los ISP y los operadores de fibra a nivel nacional en el Reino Unido", señala Charlie Ruddy, director ejecutivo de Infrastructura digital.

"OpenFibreXchange es una gran iniciativa para que los ISP y las AltNets de fibra con enfoque regional colaboren de forma fluida y aceleren la digitalización de Gran Bretaña", afirma Christos Voudouris, director de tecnología de Neos Networks.

"La fibra es la base del futuro de los hogares y las empresas digitales conectadas en Gran Bretaña, y OpenFibreXchange puede acelerar la utilización de la capacidad de acceso a la fibra regional por parte de los ISP", explica James Warner, director de estrategia de FullFibre.

"OpenFibreXchange supondrá un gran impulso en los Países Bajos para acelerar las conexiones digitales de comunidades, hogares y empresas a nivel nacional", declara Anja Raijmakers, de DeltaFiber.

Sobre Prodapt

Prodapt posee un enfoque singular sobre la vertical de Conectividad. Prodapt se asocia con los principales creadores de nuestro mundo hiperconectado. Los clientes de Prodapt van desde operadores de telecomunicaciones, proveedores digitales/multiservicios (D/MSP), empresas de tecnología y plataformas digitales en el negocio de la Conectividad.

Prodapt crea, integra y ejecuta soluciones que hacen posibles las tecnologías e innovaciones de próxima generación. Prodapt presta servicio a líderes mundiales como, entre otros, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Liberty Latin America, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, KPN, BT, and Deutsche Telekom. Los clientes de Prodapt ayudan a más de mil millones de personas y cinco mil millones de dispositivos a permanecer conectados.

Prodapt tiene oficinas en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, India y África. Forma parte del conglomerado empresarial de 120 años de antigüedad The Jhaver Group, que emplea a más de 22.000 personas en más de 64 ubicaciones en todo el mundo.

www.prodapt.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220930005319/es/

Contacto

Manian Sivaramakrishnan Jefe de marketing empresarial maniannagasubra.s@prodapt.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.