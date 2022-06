Comunicado de prensa de Business Wire: Prodapt

Prodapt, proveedor global líder en consultoría, tecnología y servicios administrados para la industria de la Conectividad, anunció la incorporación de Rajeev Butani a la Junta Directiva.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220617005224/es/

Rajeev Butani Joins Prodapt's Board of Directors (Photo: Business Wire)

Rajeev Butani es director ejecutivo y miembro de la Junta Directiva de HeadSpin, plataforma de desarrollo que permite a las empresas mejorar sus experiencias digitales. Antes de unirse a HeadSpin, Rajeev ocupó el cargo de director general sénior y director de Tecnología Grupal del Grupo Operativo de Comunicaciones, Medios y Tecnología de Accenture a nivel global.

Rajeev también integró el Comité de Liderazgo Global de Accenture. Fue miembro fundador de los Centros de Tecnología Avanzada de Accenture y lideró el Negocio de Software y Plataformas con sede en el área de la Bahía.

"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Rajeev a la Junta Directiva de Prodapt", expresó Vedant Jhaver, presidente de la Junta y director ejecutivo de Prodapt. "Rajeev es un ejecutivo experimentado con un conocimiento considerable de plataformas y software conectados. Nos entusiasma poder aprovechar su experiencia para acelerar nuestro negocio en expansión en este espacio", agregó.

"Con un enfoque singular en la vertical de Conectividad, Prodapt se ha convertido en un socio fundamental que habilita tecnologías e innovaciones de próxima generación para las principales compañías de telecomunicaciones del mundo. Es emocionante ver a Prodapt llevar el mismo enfoque y compromiso a la industria de plataformas y software conectados. Estoy encantado de formar parte de la Junta Directiva de Prodapt y ansioso por asociarme con Vedant, Harsha y el equipo de Prodapt en este viaje", expresó Rajeev Butani al unirse a la Junta Directiva de Prodapt.

"Rajeev tiene una trayectoria inigualable en la conducción de empresas y el impulso de la innovación tecnológica de vanguardia. Estoy entusiasmado de trabajar en estrecha colaboración con Rajeev en el desarrollo y la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento", indicó Harsha Kumar, presidente de Prodapt.

Acerca de Prodapt

Prodapt tiene un enfoque singular en la vertical de Conectividad. Prodapt se asocia con los principales creadores de nuestro mundo hiperconectado. Los clientes de Prodapt van desde operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios digitales o multiservicios (digital/multi-service providers, D/MSP), empresas de tecnología y plataformas digitales en la industria de la Conectividad.

Prodapt crea, integra y ejecuta soluciones que permiten tecnologías e innovaciones de próxima generación. Prodapt brinda servicios a líderes mundiales como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom, entre muchos otros. Los clientes de Prodapt ayudan a más de mil millones de personas y cinco mil millones de dispositivos a permanecer conectados.

Prodapt tiene oficinas en Norteamérica, Europa, LATAM, India y África. Forma parte del conglomerado empresarial de 120 años, The Jhaver Group, que emplea a más de 22 000 personas en más de 64 ubicaciones en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220617005224/es/

Contacto

Contacto con los medios de comunicación: Manian Sivaramakrishnan director de Comercialización, Prodapt maniannagasubra.s@prodapt.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.