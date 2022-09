Comunicado de prensa de Business Wire: Procore Technologies Inc.

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), proveedor líder mundial de software de gestión de la construcción, anunció hoy la apertura de su nuevo centro de EMEA en Dublín, Irlanda. Este movimiento demuestra el compromiso continuo de Procore con la región y el deseo de apoyar a su creciente base de clientes como parte de su misión de conectar a todos en la construcción en una plataforma global.

El centro de EMEA, situado en el edificio South Point de Dublín, en Harmony Row, ocupa la tercera planta del ático y ocupa 15.000 pies cuadrados. Creado para ayudar a impulsar el crecimiento de Procore y dar un mejor apoyo a los clientes de la región, el centro tendrá como objetivo crear cientos de puestos de trabajo en Dublín en los próximos años. La empresa contratará personal para puestos de ventas, el éxito de los clientes y atención al cliente, por nombrar algunos.

Para dirigir esta nueva oficina, Procore nombró a Ciaran Cushley como director del centro de EMEA. Con un historial de creación y dirección de equipos de alto rendimiento en Europa y Norteamérica para empresas como DocuSign, Cushley aporta más de 18 años de experiencia a la empresa.

"En este momento tan importante para unirse a Procore, es un privilegio liderar el nuevo centro que significa nuestra ambición de crecimiento continuo en EMEA. El centro no solo consolidará nuestra presencia en la región, sino que permitirá a los clientes seguir conectando con eficacia a sus personas, sistemas y datos en una sola plataforma, lo que les permitirá aprovechar plenamente las ventajas de la tecnología de la construcción",comenta Ciaran Cushley, director del centro de EMEA de Procore.

Brandon Oliveri-O'Connor, vicepresidente de EMEA en Procore,agregó: "Durante los últimos 20 años, Procore ha estado trabajando para conectar a todos en la construcción en una plataforma global. La creciente presencia de Procoreen Europa, Oriente Medio y África habla de nuestro objetivo a largo plazo de ser la plataforma única que apoya a los profesionales de la construcción en todo el mundo".

Procore contratará personal para varios puestos en su nuevo centro en EMEA. Todas las vacantes actuales se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.procore.com/jobs/openings

Acerca de Procore

Procore es un proveedor líder mundial de software de gestión de la construcción. Más de un millón de proyectos y más de $1 billón en volumen de construcción se han ejecutado en la plataforma de Procore. Nuestra plataforma conecta a todas las partes interesadas del proyecto con las soluciones que hemos creado específicamente para la industria de la construcción, para el propietario, el contratista general y el contratista especializado. El App Marketplace de Procore cuenta con una multitud de soluciones de socios que se integran perfectamente con nuestra plataforma, dando a los profesionales de la construcción la libertad de conectarse con lo que mejor funciona para ellos. Con sede en Carpinteria, California, Procore tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220907005224/es/

Contacto

Archetype UK para Procore procore@archetype.co

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.