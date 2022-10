Comunicado de prensa de Business Wire: PQE Group

La primera empresa emergente del mundo que sustenta a las empresas farmacéuticas en todos los aspectos del desarrollo y la distribución del cannabis medicinal es italiana. Bautizada GQC, Glocal Quality Cannabis, es una de las empresas federadas del Grupo PQE, un gigante internacional especialista en asesoramiento en ciencias de la vida que desde hace casi 25 años asiste a las grandes empresas en todas las fases del ciclo del medicamento, desde la creación de la molécula hasta su distribución. Ingeniería, cumplimiento de calidad en buenas prácticas, asuntos regulatorios, asesoramiento médico y científico, estudios clínicos y una academia GQC: estos son los principales servicios que GQC pondrá a disposición de los clientes gracias al importante conocimiento adquirido por el Grupo PQE durante más de dos décadas.

"Este nuevo proyecto representa un importante desafío para mí. Estoy plenamente convencida de que el cannabis tiene gran utilidad terapéutica en el mundo de la medicina", aseguró Gilda D'Incerti, fundadora del Grupo PQE y presidente de GQC."Quería apoyar el campo de la investigación, así como el desarrollo y la difusión del cannabis medicinal, mediante la creación de esta nueva empresa. Investigué personalmente y muy minuciosamente a los profesionales que forman el nuevo equipo de GQC: químicos, farmacéuticos, médicos y biólogos que se encargan de la cadena de suministro de forma integral".

Sin embargo, el mercado sigue batallando con una legislación nacional fragmentada y a veces oscura. Aquí es precisamente donde encaja la innovadora propuesta de GQC, que aplicará localmente los más altos estándares internacionales para garantizar siempre la eficacia, seguridad y calidad al paciente final".

"Creo que el cannabis medicinal debe tratarse igual que cualquier otro producto farmacéutico. Nuestra visión es apoyar el desarrollo de nuevas terapias a través de una gestión eficaz de la calidad de los datos, acelerando el registro de los productos de cannabis y reduciendo los plazos de la cadena de suministro para que le llegue más rápido a los pacientes",Riccardo Salvagnini, vicepresidente ejecutivo de GQC, durante la ceremonia de presentación de la empresa. "Por lo tanto, queremos brindar soluciones tecnológicas eficaces a los productos de cannabis medicinal para acelerar nuestra estrategia de salida al mercado a través de un enfoque local pero con una mentalidad global. Nuestros servicios de calidad apoyan cada proceso y tecnología para adaptarse a las regulaciones en todo el mundo y asegurar que el acceso a los medicamentos sea más rápido y más eficiente", concluyó Salvagnini, y agregó: "Con demasiada frecuencia, los pacientes siguen teniendo dificultades para encontrar estos medicamentos debido a la falta de disponibilidad de la materia prima, lo que socava su derecho a acceder a la atención médica".

