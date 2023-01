Comunicado de prensa de Business Wire: POSIFLEX

Como uno de los cinco proveedores principales del mundo de sistemas de puntos de venta (Point of Sale, POS) electrónicos, Posiflex Technology está cerrando un año de particularmente excepcional para 2022, que se beneficia de renovaciones vigorosas en los sectores de la hospitalidad y el comercio minorista durante la era posterior a la pandemia de la COVID-19. Con una excelente gestión de la cadena de abastecimiento y el control de riesgos, Posiflex ha sido afectada en menor grado por la crisis de suministro global que derivó de los confinamientos por COVID-19 y conflictos geográficos además de otros factores de riesgo durante 2022, y la empresa puso en la mira otro salto en su posición de líder mundial.

Proveedor de POS clasificado 5.o en el mundo asume el desafío

Según la última encuesta realizada por la firma de inteligencia de mercado RBR, Posiflex se clasifica 5.a como la marca más grande de POS en términos de unidades despachadas durante 2021, y su presencia más fuerte se encuentra en el Sudeste asiático, el Oriente Medio, África y Europa. La encuesta de RBR también encontró que Posiflex ascendió al 1.er lugar en países como India, Filipinas, Arabia Saudita y Grecia, con una alta porción en el mercado de India de un 54 % y en Arabia Saudita con un 42 %.

Por qué los clientes eligen Posiflex: capacidad de personalización, calidad y entrega

Un nuevo análisis de las opiniones de los consumidores realizado por RBR reveló que los clientes de Posiflex en todo el mundo están muy satisfechos con el apoyo profesional de la empresa, entre los que se incluyen servicios de personalización, calidad confiable y entrega estable (logística eficaz y eficiente), y los clasifica como las tres principales ventajas a los ojos del consumidor.

-- Servicio de personalización y mejor soporte técnico

Posiflex es la única empresa entre los cinco proveedores principales de POS que adopta una estrategia de integración vertical, diseña, fabrica y vende sistemas de puntos de venta y periféricos de manera interna. Esto implica que puede proveer a los clientes un servicio de compra en un solo lugar, así como también personalización de un pequeño volumen para ajustarse a los requisitos específicos de los clientes de diferentes países con varios escenarios de aplicación y necesidades, que incluye opciones OS, identificación conjunta de marca y especificaciones periféricas especiales.

Dado que Posiflex diseña y fabrica productos propios, está bien versado en datos técnicos de sus productos, y puede ser más rápido y de más ayuda al responder a las necesidades de los clientes.

-- Calidad confiable

Para proporcionar productos confiables, Posiflex tiene cuidado en la selección de materiales de calidad y realiza pruebas exhaustivas antes del envío. Entre estas se incluyen pruebas de vibración, pruebas de caídas, además de pruebas de carga del sistema total en una cámara ambiental a 40 °C durante más de 12 horas para todos los productos que envía. Las opiniones de los clientes también indican gran satisfacción con la calidad del producto de Posiflex.

-- Buen dominio de la logística de cadena de abastecimiento

Al fusionar varios estadios de la producción y la cadena de abastecimiento en sus propias operaciones, Posiflex también logró un mejor dominio de la logística de la cadena de suministro con menos necesidades de entidades externas. Esto, en combinación con una red de proveedores bien gestionada, se ha acumulado en una mejor resiliencia de abastecimiento para que Posiflex logre entregas de producto más estables y menores plazos de entrega durante la crisis de escasez de suministro global en los últimos dos años de la pandemia.

"Su éxito es nuestra visión", manifestó Owen Chen, presidente y director ejecutivo de Posiflex, citando el lema de valores esenciales de la empresa. "Combinamos nuestras ventajas tecnológicas con las necesidades del cliente y proveemos los productos y servicios más factibles para los socios y usuarios finales", expresó Chen.

Acerca de POSIFLEX Group

Posiflex Group es un facilitador global de Internet de las cosas a nivel comercial (Commercial Internet of Things, CIoT) dedicado a brindar soluciones incorporadas y tanto en línea como sin conexión. El grupo ahora se asienta en tres pilares de entidades comerciales: Posiflex Technology, Portwell Inc. y KIOSK Information Systems (KIS) con sede en EE. UU. Se especializa en la fabricación de POS, IPC incorporado y quiosco de autoservicio respectivamente, con un objetivo común que es perseguir un nuevo mundo audaz del comercio inteligente, en el que las transacciones se hacen más rápidas y de manera más conveniente a nivel físico y digital.

