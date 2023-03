Comunicado de prensa de Business Wire: PMC Group

Copperhead Chemical Company Inc., filial de PMC Group International, ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia Estratégica 2022 de Northrop Grumman en el marco de sus Premios a la Excelencia de Proveedores. Este reconocimiento distingue a Copperhead Chemical Company Inc. como uno de los mejores proveedores dentro de la red global de más de 10 000 proveedores de Northrop Grumman.

"El rendimiento de Copperhead Chemical Company Inc. lo convierte en uno de los más destacados entre los mejores socios proveedores", comentó Matt Bromberg, vicepresidente corporativo de Operaciones Globales de Northrop Grumman.

Con más de 100 años de experiencia y líder en la fabricación de materiales energéticos, Copperhead Chemical Company Inc. desempeña un papel fundamental para garantizar que Northrop Grumman ofrezca soluciones tecnológicas avanzadas con la calidad y rapidez necesarias para hacer frente a los urgentes desafíos de la seguridad mundial. Los productos de Copperhead Chemical Company abastecen a diversos mercados finales, como el farmacéutico, el biofarmacéutico, el de defensa y el de productos de consumo.

ACERCA DE PMC

PMC Group es una empresa internacional de productos químicos y farmacéuticos, diversificada y orientada al crecimiento, con sede en EE. UU., dedicada a soluciones innovadoras para cada necesidad en una amplia gama de mercados finales, como los plásticos, los productos de consumo, la electrónica, los revestimientos y envases, la minería, el cuidado personal, la alimentación, la automoción y los productos farmacéuticos. La empresa toma como base un modelo sostenible de crecimiento a través de la innovación, al tiempo que promueve el bien social. PMC opera desde una plataforma global de fabricación, innovación y comercialización con instalaciones en América, Europa y Asia. Para más información sobre PMC Group y sus actividades en todo el mundo, visite www.pmc-group.com.

