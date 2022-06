Comunicado de prensa de Business Wire: PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (MOEX: MAGN; LSE: MMK) notifica la extensión de la Solicitud de Consentimiento por el importe adeudado de USD 500 000 000 al 4,375 por ciento. Las obligaciones garantizadas vencen en 2024.

El 6 de junio de 2022, PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (el "Garante") anunció una solicitud de consentimiento en relación con las obligaciones por USD 500 000 000 al 4,375 % con vencimiento en 2024 emitidas por MMK International Capital DAC (el "Emisor") (ISIN: XS1843434959 [Regulación S]/US553142AA88 [Regla 144A]; Common Code: 111730628 [Regulación S]/111730628 [Regla 144A del Common code]) (las "Obligaciones") según los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el Memorando de Solicitud de Consentimiento con fecha 6 de junio de 2022 (el "Memorando de Solicitud de Consentimiento"). Los términos que comienzan con letra mayúscula, que se utilizan pero no se definen en el presente, tendrán los significados asignados en el Memorando de Solicitud de Consentimiento.

El Garante agradece a todos los Tenedores de Obligaciones que han respondido rápidamente ante el apremiante Plazo de Consentimiento de las (4 p. m. de hoy, hora de Londres) ("Plazo de consentimiento"). El Garante espera recibir más instrucciones de Consentimiento por parte de los Tenedores de Obligaciones que aún no han enviado sus instrucciones debido a este plazo ajustado. Con la expectativa de recibir las Instrucciones de Consentimiento necesarias para lograr el Requisito de Consentimientos, por el presente el Garante notifica que a los Tenedores de Obligaciones que ha decidido extender el Plazo de consentimiento del 9 de junio de 2022 (4 p. m., hora de Londres) al 16 de junio de 2022 (4 p. m., hora de Londres) (el "Nuevo Plazo de Consentimiento").

Las enmiendas a la Solicitud de Consentimiento se limitan al Nuevo Plazo de Consentimiento según lo mencionado. El resto de los términos de la Solicitud de Consentimiento permanecerán sin cambios.

El Garante recomienda especialmente a estos Tenedores de Obligaciones que aún no hay participado en la Solicitud de Consentimiento que se comuniquen a la mayor brevedad posible con su departamento de relaciones con los inversores y/o con Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners Advocates Bureau ("RGD") directamente para acceder a una copia del Memorando de Solicitud de Consentimiento y obtener información sobre otros temas relacionados. Se considerará que los Tenedores de Obligaciones que ya han entregado Instrucciones de Consentimiento en la Solicitud de Consentimiento han aceptado estas Enmiendas, a menos que revoquen válidamente sus Consentimientos previo al momento de entrada en vigencia y el Nuevo Plazo de Consentimiento, lo que suceda antes.

Toda la documentación relacionada con la Solicitud de Consentimiento, junto con cualquier novedad, estará disponible bajo solicitud a RGD a la dirección de correo electrónico MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal. En su comunicación, le pedimos que además confirme el monto nominal total de las Obligaciones que posee y la ubicación del depositario.

Los Tenedores de Obligaciones pueden comunicarse con RGD por correo electrónico a MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal si necesitan ayuda.

Si los Tenedores de Obligaciones tienen alguna otra pregunta, deben comunicarse con el departamento de relaciones con los inversores del Garante por correo electrónico a ir@mmk.ru.

Contacto

Departamento de relaciones con los inversores Veronika Kryachko +7 (3519) 25-75-01 kryachko.vs@mmk.ru

Departamento de comunicaciones Dmitriy Kuchumov +7 (499) 238-26-13 kuchumov.do@mmk.ru

